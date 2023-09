Devyne Rensch krijgt zeer heuglijk nieuws en verlaat trainingskamp Jong Oranje

Zondag, 10 september 2023 om 13:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:32

Devyne Rensch heeft het trainingskamp van Jong Oranje per direct verlaten, zo meldt de KNVB. De vriendin van de Ajacied is hoogzwanger, waardoor hij toestemming heeft gekregen om thuis te blijven. Bondscoach Michael Reiziger roept geen vervanger voor Rensch op. De rechtsback droeg vrijdag nog de aanvoerdersband tegen Jong Moldavië.

Met de band om zijn arm leidde Rensch (21) Jong Oranje naar een klinkende 3-0 zege. Daarmee trapten de Oranje-beloften de EK-kwalificatie feilloos af. Dinsdag wacht een uitduel tegen Jong Noord-Macedonië, waarbij Rensch dus niet van de partij is. In overleg met Reiziger kreeg hij toestemming het vliegtuig naar Skopje over te slaan.

Rensch kan dus op meer begrip rekenen dan Ryan Gravenberch eerder deze week. De kersverse Liverpool-aankoop besloot zich af te melden voor de interlandperiode om zich te kunnen focussen op zijn nieuwe club. Reiziger noemde dat, net als Ronald Koeman, 'echt geen goede beslissing'. De bondscoach van Jong Oranje twijfelt zelfs om Gravenberch de gehele EK-kwalificatiecyclus te passeren.

Reiziger heeft twee opties om Rensch te vervangen. De oefenmeester kan voor Youri Regeer gaan of Ki-Jana Hoever het vertrouwen geven. Eerstgenoemde heeft bij FC Twente nog niet op rechtsback gespeeld, maar in het verleden bij Ajax wel. Hoever speelt bij Stoke City in de regel op rechtsachter. Het duel met Jong Noord Macedonië vangt dinsdag om 15.30 uur aan. Het zal worden uitgezonden op ESPN.