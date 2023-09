Dest lijkt te moeten vrezen: De Jong en El Ahmadi lyrisch over vervanger

Woensdag, 27 september 2023 om 21:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:19

PSV speelde woensdagavond voor rust een enigszins moeizame wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, maar na rust klaarden de Eindhovenaren het klusje (3-0). Grote mannen aan de zijde van PSV waren Luuk de Jong (twee goals) en Jordan Teze (twee assists). Laatstgenoemde speelde omdat Sergiño Dest zich ziek moest afmelden en maakte een uitstekende indruk op De Jong en ESPN-analist Karim El Ahmadi.

"Ik vond Teze vandaag echt geweldig spelen", liet El Ahmadi weten. "Niet alleen wegens zijn voorzetten en twee assists, maar ik vond hem aan de bal goed en verdedigend ook sterk." Presentator Toine van Peperstraten stelt dat Teze zich aandient als 'behoorlijke concurrent voor Dest'. De Amerikaans international kreeg in de voorbije weken de voorkeur boven Teze. "Ja, klopt", beaamt El Ahmadi. "Dest en Van Aanholt zijn wat aanvallendere spelers, maar waar wij altijd kritiek op hadden bij Teze was het aanvallende gebeuren. Als je twee assists hebt als rechtsback, dan doe je het gewoon goed. Hij moet die lijn doortrekken. Hij moet zich in de basis proberen te knokken."

Jordan Teze ?? Luuk de Jong ?? PSV 1?? - 0?? Go Ahead Eagles — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2023

Van Peperstraten plaatst wel een kanttekening en vraagt zich af of Teze kon uitblinken omdat de nadruk bij Go Ahead lag op Hirving Lozano, die voor Teze op de rechtsbuitenpositie stond geposteerd. "Je zag wel dat Go Ahead Eagles vandaag bewust Edvardsen op Lozano heeft gezet", antwoordt El Ahmadi. "En Kuipers naast Edvardsen, zodat als Lozano naar binnen trekt, Kuipers hem kan oppakken. Daardoor kwam Teze vrij te staan. Misschien dat ze dachten dat Teze geen hele goede voorzet heeft, maar ja... Het kwam alleen maar beter uit dat hij vrij werd gelaten."

Teze moest het in de duels met NEC en Almere City doen met een reserverol. Tegen Arsenal stond hij wel aan de aftrap, al stond zijn directe concurrent Dest in Noord-Londen ook aan de aftrap als linksback. De ziekmelding van de Almeerder bood woensdag kansen voor Teze. Ook De Jong liet na afloop weten zeer content te zijn met Teze. "Ik heb volgens mij al aardig wat goals gemaakt via Jordan. Dit is ook gewoon een heerlijke voorzet van Teze", vertelt de aanvalsleider bij het zien van de 1-0. "Op het moment dat hij hem geeft zie ik dat de bal over de centrale verdediger (Gerrit Nauber, red.) heen valt. Dan val ik 'm aan en knik ik goed binnen. Teze heeft een goede trap. Zijn voorzet is goed en zijn schot is ook gewoon goed. Ik loer er altijd op als hij de bal krijgt."