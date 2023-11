Dest laat zich volledig gaan en pakt op bizarre wijze rode kaart bij Team USA

Dinsdag, 21 november 2023 om 07:40 • Wessel Antes • Laatste update: 10:03

Sergiño Dest heeft zich maandagnacht van zijn slechtste kant laten zien bij Team USA. De 23-jarige vleugelverdediger uit Almere kreeg op bezoek bij Trinidad en Tobago (2-1 nederlaag) twee onnodige gele kaarten, waardoor hij na 39 minuten met rood van het veld werd gestuurd. Vervolgens gaven zijn ploeggenoten een 0-1 voorsprong uit handen. Desalniettemin plaatst de Verenigde Staten zich voor de halve finales van de CONCACAF Nations League.

Bijzonderheden:

In Port of Spain had bondscoach Gregg Berhalter een basisplaats in petto voor PSV’ers Dest en Ricardo Pepi. Malik Tillman moest als invaller genoegen nemen met slechts 25 speelminuten. Dest was bij de 0-1 van Team USA nog zeer belangrijk met een heerlijk voorzet, die door Antonee Robinson (Fulham) achter doelman Denzil Smith werd geknikt.

Vervolgens leidde Dest eigenhandig de nederlaag in. De rechtsback kreeg een ingooi tegen, terwijl hij zelf van mening was dat hij de bal binnen de lijnen had gehouden. Na het besluit van scheidsrechter Walter López pakte Dest de bal op, om die vervolgens de tribune in te knallen. Voor die actie kreeg Dest zijn eerste gele kaart. Nadat de rechtspoot bleef zeuren op López kreeg de PSV’er ook zijn tweede gele kaart en dus rood te zien.

Na de aftocht van Dest gaf Team USA de voorsprong volledig uit handen. Een fraaie goal van Reon Moore en vrije trap van Alvin Jones deden de Amerikanen de das om. De nederlaag wordt Dest niet fataal, omdat de Verenigde Staten eerder deze interlandperiode in eigen land met 3-0 afrekende met Trinidad en Tobago. Over twee wedstrijden plaatst Berhalters selectie zich dus vrij eenvoudig voor de halve finale van de Nations League.

Trinidad en Tobago - Verenigde Staten 2-1

25’ 0-1 Antonee Robinson (assist: Sergiño Dest)

39’ rode kaart Sergiño Dest

43’ 1-1 Reon Moore (assist: Alvin Jones)

57’ 2-1 Alvin Jones