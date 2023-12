Derksen: ‘Zou een schande zijn ten opzichte van die ene homo bij de KNVB’

Dat het WK van 2034 wordt georganiseerd door Saudi-Arabië, zit Johan Derksen niet lekker. De vaste tafelgast van Vandaag Inside zou het mooi vinden als Nederland en andere Europese landen in opstand komen tegen een land waar de mensenrechten stelselmatig worden geschonden.

"Als nou alle fatsoenlijke landen, daar reken ik Duitsland en de Scandinavische landen onder, Nederland en misschien dat je Engeland meekrijgt", opende Derksen woensdagavond de heikele kwestie. "Als die nou eens afspreken: wij gaan niet meer voetballen voor die FIFA in landen waar de mensenrechten geschonden worden."

"Maar ook die kale meneer van de KNVB (secretaris-generaal Gijs de Jong, red.) hobbelt daar achteraan. Want die wil ook gefêteerd worden, in een vijfsterrenhotel zitten en met een limousine naar het stadion gereden worden", is Derksen zeer kritisch op de leiding van de voetbalbond.

"Je moet toch niet samen willen werken met mensen die dit soort dingen doen? Als er ook maar één homo bij de KNVB werkt, is dat een schande ten opzichte van die jongen. In een land waar homo's verboden zijn", stelde Derksen de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië nog maar eens aan de kaak.

Tafelgenoot Rutger Castricum mengde zich ook in de discussie. "Ik begrijp niet dat de KNVB zo groots gaat aankondigen dat we daar (naar Saudi-Arabië, red.) naar toegaan. Maar als je dat zegt, moet je afspraken hebben gemaakt met andere landen. Anders word je niet gedekt."

Derksen was het daar mee eens. "Natuurlijk. Je moet een blok vormen. En dat vindt de FIFA vervelend hoor, want dat is een devaluatie van het toernooi", zo besloot de vaste tafelgast van de talkshow.

KNVB

Bondsvoorzitter Just Spee weet nog niet wat de KNVB volgend jaar doet bij de definitieve toewijzing van het WK in 2034. "Die beslissing zullen we baseren op het bidboek en de evaluatie daarvan door FIFA. Wij kunnen alleen een uitspraak doen over de inhoud van een bid", zo klonk het eerder deze week.

