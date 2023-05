Derksen hakt in op ‘twee wassen beelden’ en ‘kleuterschooljongetje’ van PSV

Woensdag, 24 mei 2023 om 22:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:29

Johan Derksen begrijpt wel dat Ruud van Nistelrooij zo plotsklaps is vertrokken bij PSV. De analyticus vindt dat er smerige spelletjes zijn gespeeld achter de schermen, en noemt het zelfs 'karaktervol' dat Van Nistelrooij zijn ontslagbrief heeft ingediend. Volgens Derksen moeten er grote vraagtekens gezet worden bij de gang van zaken in Eindhoven.

Het vertrek van Van Nistelrooij is woensdag gespreksthema nummer één bij Vandaag Inside. Derksen springt meteen in de bres voor de oefenmeester. "Cruijff zei altijd: 'Wanneer je trainer wordt van een topclub, moet je zorgen dat je financieel onafhankelijk wordt zodat je kunt opstappen wanneer je wilt.' Ze (PSV, red.) hebben daar een grote voetballer neergezet, dan weet je dat er fouten worden gemaakt, en hij pikt het niet dat er achter z'n rug om gekonkeld wordt. Ik begrijp hem wel", aldus Derksen.

Luuk de Jong is de eerste die ervan langs krijgt van De Snor. "Dat vind ik de eerste verantwoordelijke als aanvoerder. Die had nooit toe moeten staan dat de spelers verslag uitbrachten aan de directie van de gesprekken met de trainer. Dat ziet Van Nistelrooij allemaal in de krant en dan denkt hij: hier leen ik me niet voor." Ook Xavi Simons zou bij de 'muitende spelers' hebben gehoord. "Hij zit in de spelersraad", weet Derksen, die vervolgens zijn vraagtekens zet. "De spelersraad is voor de ervaren jongens, daar hoort geen kleuterschooljongetje tussen te zitten."

Tot slot moeten ook Marcel Brands en Earnest Stewart het ontgelden. Het bestuurlijke duo kon Derksen niet bekoren op de speciale persconferentie naar aanleiding van Van Nistelrooijs vertrek. "Als ik dan zie dat de directie totaal niet goed ingeschat heeft wat er speelde bij de spelers en dan als twee wassen beelden bij de persconferentie zitten te brabbelen: ze hebben het gewoon uit de hand laten lopen."

René van der Gijp: 'Ik was blijven zitten'

René van der Gijp had, ondanks dat hij Van Nistelrooij begrijpt, een ander besluit genomen. "Ik was blijven zitten", aldus Gijp. "Zondag is toch een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League. Ik had dan toch de club voorrang gegeven, ook omdat ik dat voor mezelf prettig had gevonden. En daarna was ik dan met die gasten gaan zitten. Ik had die paniek niet gezaaid en het over een week getild."