Derksen: ‘Een rijke, rancuneuze patser die geweldig op zijn pik getrapt is’

Woensdag, 29 november 2023 om 09:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:59

Johan Derksen nam het dinsdagavond in Vandaag Inside nogmaals op voor Jan Smit, die te horen heeft gekregen dat hij moet vertrekken als voorzitter van FC Volendam. Volgens de vaste tafelgast heeft de laagvlieger in de Eredivisie, die lijnrecht tegenover de zanger lijkt te staan, juist heel veel te danken aan Smit in de afgelopen jaren.

"Ik vind dat Jan Smit het hartstikke goed gedaan heeft", opende Derksen zijn betoog over de soap in het vissersdorp. "Ze zijn gepromoveerd, de club leeft weer en er zit voor het eerst in jaren weer publiek."

"Maar toen Jan Smit de voorzitter van de Raad van Commissarissen (Jaap Veerman, red.) op een persconferentie, met tv-camera's, echt achter het behang plakte, dan weet je dat een rijke en zeer geslaagde zakenman geweldig op zijn pik getrapt is. Zeker in zo'n kleine, hechte gemeenschap. En die vermorzelt je, die is rancuneus."

"En als hij met cijfers naar buiten komt dat ze zoveel in het rood staan, dan heeft hij een reden", analyseerde Derksen het moddervechten bij Volendam. "En als er nuances bij moeten komen, dan moeten Jan Smit en het huidige bestuur daarvoor zorgen. Want dit is natuurlijk gewoon een rijke, rancuneuze patser die niet pikt dat hij tegen het behang geplakt is."

Derksen was overigens niet alleen maar positief over Smit. "Ik vond dat Jan toen op die soap op tv (Volendam, een dorp in de Eredivisie, red.) ook wel heel ver ging, hoor. Want hij vermorzelde die man (Jaap Veerman, red.) gewoon. Die kon gewoon niet meer naar de Albert Heijn."

Jan Smit slaat terug

De RvC van Volendam heeft goede redenen voor het ontslag van Smit, zo betogen de leden zelf. "Op dit moment is er sprake van een negatief eigen vermogen van drie miljoen euro terwijl voor het lopende seizoen op een begroting van ruim elf miljoen sprake is van een verwacht operationeel resultaat van nog eens 2,3 miljoen euro negatief."

Naast financiële overwegingen hebben de Volendammers meer redenen voor zijn ontslag. "Inmiddels blijkt daarnaast binnen de directie sprake van dusdanig uiteenlopende visies waardoor het functioneren van de voltallige directie als team ernstig te wensen overlaat. Tot slot is er gedurende het afgelopen jaar een vertrouwensbreuk en een verschil van inzicht met het bestuur ontstaan die in de ogen van de RvC onherstelbaar en onoverbrugbaar zijn."

Smit is ziedend over persverklaring van de voorzitter van de RvC. Volgens hem timmert Volendam juist financieel aan de weg. Hij beticht de voorzitter van leugens. "De RvC van FC Volendam neemt wederom een loopje met de waarheid", schrijft hij op Instagram. "Daardoor word ik gedwongen te reageren in het openbaar. Ik snap dat dit voor veel mensen niet te begrijpen is. Echter laat ik me niet voor leugenaar uitmaken."

Volgens hem ziet de financiële prognose van het andere Oranje er namelijk een stuk rooskleuriger uit. "Er staat een reeds gerealiseerde netto transferwinst van € 4.829.000 (transfersommen -/- afschrijvingen) die in dit seizoen vallen." Dat bedrag verwijst naar spelers die reeds verkocht zijn, maar houdt nog geen rekening met mogelijk nieuw te realiseren transfers, benadrukt Smit. "En er staat een positief overall resultaat ad. € 3.109.000."