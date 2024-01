Derksen corrigeert info over dickpic Overmars: ‘Mevrouw Dik belde huilend op’

Marc Overmars heeft zijn eerste dickpic tóch niet verstuurd naar Tanja Dik, de CEO van de Johan Cruijff ArenA, zo meldt Johan Derksen maandag bij de hervatting van Vandaag Inside. Derksen maakte dat nieuws zelf een maand geleden bekend op basis van een tip van Chris Woerts, maar het blijkt niet te kloppen.

"We hebben hier weleens een man aan de bar zitten die doorgaans goed ingevoerd is, en die zei tegen mij dat Overmars zijn eerste dickpic terechtkwam bij mevrouw Dik", aldus Derksen. "Ik kan er ook niks aan doen dat die mevrouw zo heet."

"Ik heb dat toen hier gebracht, want ik vond het een leuk nieuwtje", vervolgt Derksen. Dik reageerde not amused. "Die mevrouw heeft dat ontkend. Die heeft huilend opgebeld naar de directie van Talpa..."

Daarom komt Derksen maandagavond met een rectificatie. "Zij hebben tegen mij gezegd: 'Corrigeer dat even.'" Zelf lijkt Derksen weinig kwaad in zijn fake news te zien.

"Ik weet niet of mevrouw Dik het jammer vindt dat ze geen dickpic heeft gekregen, maar tot op heden heeft ze er geen gehad, daar was ze heel duidelijk in", grapt de analist. Derksen doet er nog een schepje bovenop. "Misschien wordt ze er nu mee geplaagd. Ze wordt ongetwijfeld mevrouw Dik-pic genoemd."

Overmars is inmiddels wereldwijd een jaar geschorst door de FIFA. Daardoor moest de technisch directeur onlangs zijn werkzaamheden bij Royal Antwerp FC per direct neerleggen.

"Daar heb ik me zo over opgewonden", zegt Derksen. "Hij heeft voor schut gestaan voor heel Nederland. Hij is er bij Ajax uitgegooid. Zijn hele gezin heeft eronder geleden. Die jongen heeft niet gevochten, heeft niet in drugs gehandeld, heeft niet aan kinderen gezeten... Hij heeft een hele domme streek uitgehaald, maar daar staat niet de doodstraf op, hè?"

Dat de straf van de FIFA komt, stoort Derksen het meest. "Uitgerekend de FIFA, die schijt heeft aan alle mensenrechten, die zich laat omkopen door Rusland, Saudi-Arabië en Qatar om daar toernooien te houden, die gaat hem voor de bühne helemaal kapotmaken. Als je tegenwoordig een fout maakt, moet je vernietigd worden. Ik vind het te gek voor woorden."

