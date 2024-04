Éder Militão overtreedt regel bij invalbeurt en moet direct terug naar zijlijn

Éder Militão heeft woensdag in de verlenging van de tussen Manchester City en Real Madrid zijn rentree gemaakt in de Champions League. De Braziliaan had al bijna een vol kalenderjaar geen Europese wedstrijd meer gespeeld en was even vergeten dat hij nog een ketting om had.

Scheidsrechter Daniele Orsato had het direct door en riep de verdediger van Real Madrid even terug naar de zijkant. Militão gaf de ketting snel af aan zijn coach Carlo Ancelotti en kon zo alsnog aan de verlenging beginnen.

Militão maakte twee weken geleden al zijn rentree in LaLiga met een invalbeurt van slechts één minuut tegen Athletic Club (2-0 zege). De Braziliaan liep op 12 augustus in de openingswedstrijd tegen diezelfde club een zware kruisbandblessure op.

Tot aan halverwege de zeroes was het overigens heel gebruikelijk dat spelers hun kettingen en oorbellen omhielden tijdens de wedstrijd. In de zomer van 2005 voerde de FIFA internationaal een nieuwe regel in die alle sieraden tijdens het spelen van een wedstrijd verbood. Bijna twintig jaar later komt het vrijwel nooit voor dat de regel nog overtreden wordt op het hoogste niveau.

