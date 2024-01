Dennis te Kloese vangt bot: ‘Vertrek naar Feyenoord voorlopig uitgesloten’

Neco Williams zal voorlopig niet naar Feyenoord vertrekken, zo meldt Sky Sports maandag. De 23-jarige rechtsback van Nottingham Forest mag vooralsnog niet weg bij zijn club. Feyenoord hoopte de 37-voudig international van Wales te huren van de Premier League-club, maar lijkt op zoek te moeten naar een alternatief voor Williams.

Nottingham Forest ziet een verhuur van Williams op dit moment niet zitten, daar vleugelverdedigers Ola Aina (Nigeria) en Serge Aurier (Ivoorkust) deelnemen aan de Afrika Cup. De situatie kan enkel nog veranderen indien the Tricky Trees een van deze verdedigers vroegtijdig terugkrijgt.

Op City Ground moet Williams de Argentijnse wereldkampioen Gonzalo Montiel voor zich dulden, waardoor makelaarskantoor Wasserman inzette op een tijdelijke transfer van hun cliënt. Nottingham Forest lijkt daar nu een stokje voor te steken.

Vorige week kwam 1908.nl met het nieuws over de interesse van Feyenoord in Williams. De rechtspoot heeft bij Nottingham Forest nog een contract tot medio 2026 en vertegenwoordigt volgens het gerenommeerde Transfermarkt een marktwaarde van 17 miljoen euro. Een permanente transfer van de Welshman naar Feyenoord is dus sowieso niet aan de orde.

Williams staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Forest, dat hem destijds voor een bedrag van rond de 20 miljoen euro overnam van Liverpool. Bij the Reds doorliep de vleugelverdediger de jeugdopleiding, alvorens hij in 2019 zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Liverpool.

In 2022 werd Williams, vanwege een gebrek aan uitzicht op speeltijd, door Liverpool verhuurd aan Fulham, dat op dat moment uitkwam in de Championship. In Londen wist de rechtsback in een half seizoen een goede indruk achter te laten, waarmee hij zijn transfer naar Nottingham Forest verdiende.

In september van 2020 maakte Williams, die op dat moment nog bij Liverpool onder contract stond, zijn debuut voor het nationale elftal van Wales. In totaal speelde de vleugelverdediger al 37 wedstrijden namens zijn land.

