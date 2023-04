City Ground houdt minutenlang adem in na horrorbotsing Neco Williams

Donderdag, 27 april 2023 om 09:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:48

Neco Williams heeft woensdagavond een zware hersenschudding overgehouden aan het thuisduel met Brighton and Hove Albion. De rechtervleugelverdediger van Nottingham Forest kwam na een uur spelen hard in botsing met ploeggenoot Brennan Johnson en moest per brancard van het veld worden gedragen. Op sommige foto's is te zien hoe het bloed uit de mond loopt bij de voormalig speler van Liverpool.

Wat een feestavond had moeten worden voor Nottingham met de cruciale 3-1 zege op Brighton, werd een avond met een bittere nasmaak. The Tricky Trees klommen door de overwinning op naar plek zeventien en staan nu boven de degradatiestreep. Na afloop waren er echter vooral zorgen over de gezondheid van Williams. De verdediger moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis na een botsing met Johnson.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Williams werd, bij een poging de bal weg te werken uit zijn eigen strafschopgebied, hard in het gezicht geraakt door zijn ploeggenoot. Wat volgde was een langdurige medische behandeling op het veld, waarna de international van Wales per brancard naar de zijkant werd vervoerd. "Ik heb gekeken toen hij van het veld werd gedragen en zag bloed, dus laten we hopen dat het meevalt", aldus manager Steve Cooper bij BT Sport. "Zijn gezondheid komt op de eerste plaats."

Nottingham gaf de hoop op handhaving een flinke boost met de zege op Brighton. De ploeg bevond zich in een neerwaartse spiraal met elf wedstrijden op rij zonder overwinning, maar klimt door de zege op the Seagulls uit de degradatiezone en staat nu zeventiende met 30 punten uit 33 wedstrijden. Concurrenten Everton en Southampton speelden wel een wedstrijd minder. Een eigen doelpunt van Pascal Gross en treffers van Danilo en Morgan Gibbs-White maakten de 0-1 van Facundo Buonanotte ongedaan.