‘Denk niet dat er een bedrag is waarvoor ik naar Ajax zou gaan, nee, nee, nee'

Quilindschy Hartman krijgt in een luchtig item van het NOS Jeugdjournaal enkele vragen over onder meer Ajax. De linksback van Feyenoord weet in ieder geval zeker dat hij nooit de gevoelige overstap richting Amsterdam zal maken, welk bedrag er ook geboden wordt.

Hartman krijgt van een jonge kijker de vraag of hij voor één miljoen euro naar Ajax zou vertrekken. "Voor één miljoen euro zeker niet", geeft Hartman al lachend antwoord. "Maar sowieso niet, ik pas daar denk ik gewoon niet. Ik pas beter bij Feyenoord"

"En één miljoen is ook een beetje te weinig, hé", voegt Hartman daar met een kwinkslag aan toe. "Ik denk niet dat er een bedrag bestaat waarvoor ik daar (naar Ajax, red.) naartoe zou gaan. Nee, nee, nee."

De vleugelverdediger geeft vervolgens antwoord op de vraag waarom er zoveel rivaliteit is tussen Feyenoord en Ajax. "Zelfs in de Onder 12 speelde ik tegen Ajax. Dan is het al anders dan tegen andere clubs."

"Voor mij persoonlijk is tegen Ajax de leukste wedstrijd van het seizoen. Op één staat Ajax-thuis en op twee Ajax-uit. Dat zijn wel de leukste wedstrijden", zo onthult Hartman, die eerder dit seizoen met maar liefst 0-4 won in de Johan Cruijff ArenA en in april weer tegenover de rivaal staat.

EK

Hartman debuteerde inmiddels in Oranje en de vier interlands tot dusver smaken naar meer. Het EK lonkt voor de jonge verdediger. "Ik hoop dat als ik zo doorga, ik daar deel van mag uitmaken. Een eindtoernooi meemaken is het mooiste dat er is."

"Je kunt er nooit vanuit gaan dat je erbij bent, maar ik heb wel hele goede hoop. Als ik zo doorga, dan denk ik wel dat ik erbij ben", aldus de hoopvolle Feyenoorder, die bij zijn debuut tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) direct scoorde voor het Nederlands elftal.

