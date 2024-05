Denemarken onthult EK-selectie: Vijf voormalig Eredivisionisten van de partij

Het wachten was op Denemarken, maar ook dat land heeft inmiddels zijn selectie voor het aankomende EK in Duitsland bekendgemaakt. Alle landen die actief zijn hadden al een (voor)selectie gepubliceerd en nu is ook Denemarken aan de beurt. Bondscoach Kasper Hjulmand neemt een 26-koppige selectie mee met een hoog ex-Eredivisie-gehalte.

Van de 26 spelers die een plekje hebben bemachtigd zit er geen één speler tussen die op dit moment uitkomt voor een ploeg in de Eredivisie. Achterin heeft Denemarken met Rasmus Kristensen een bekende naam opgenomen. De Deense rechtsback speelde in het seizoen 2018/19 voor Ajax.

Ook voormalig Ajacieden Christian Eriksen en Kasper Dolberg zijn van de partij in Duitsland. Eerstgenoemde is 128-voudig international, terwijl de aanvaller de teller op 45 interlandwedstrijden heeft staan.

De andere twee spelers met een Eredivisie-verleden zijn Joachim Andersen (ex-FC Twente) en Anders Dreyer (ex-sc Heerenveen). Andersen kwam tussen 2013 en 2017 uit voor de Tukkers en heeft zich via UC Sampdoria, Olympique Lyon, Fulham FC en Crystal Palace stevig in de kijker van bondscoach Hjulmand gespeeld. De 26-jarige Dreyer is teamgenoot van Dolberg bij Anderlecht en kwam op huurbasis uit voor Heerenveen.

Op doel kan Hjulmand nog altijd rekenen op de ervaren rot Kasper Schmeichel. De goalie van Anderlecht keepte precies honderd interlands voor Danish Dynamite en wil dat imposante aantal in Duitsland nog opvijzelen met minimaal drie wedstrijden.

Achterin is Simon Kjaer de man waarop Denemarken kan bouwen. Met 131 interlands in de benen kan bondscoach Hjulmand altijd terugvallen op de 35-jarige verdediger, die op zoek is naar een nieuwe club na zijn vertrek bij AC Milan.

Op het middenveld zijn onder meer Pierre-Emile Højbjerg en Thomas Delaney van de partij, terwijl in de aanval wordt gerekend op de doelpunten van Rasmus Højlund. De Denen nemen het in de poule op tegen Slovenië (16 juni), Engeland (20 juni) en Servië (25 juni).

Volledige selectie van Denemarken

Doelmannen: Kasper Schmeichel (RSC Anderlecht), Frederik Rønnow (FC Union Berlin), Mads Hermansen (Leicester City).

Verdedigers: Andreas Christensen (FC Barcelona), Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Jannik Vestergaard (Leicester City), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (SL Benfica), Joakim Maehle (VfL Wolfsburg), Rasmus Nissen Kristensen (AS Roma), Victor Kristiansen (Bologna FC).

Middenvelders: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (RSC Anderlecht), Morten Hjulmand (Sporting Portugal), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur), Christian Nørgaard (Brentford FC), Mathias Jensen (Brentford FC), Mikkel Damsgaard (Brentford FC).

Aanvallers: Jacob Bruun Larsen (Burnley FC), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Anders Dreyer (RSC Anderlecht), Kasper Dolberg (RSC Anderlecht), Rasmus Højlund (Manchester United), Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Yussuf Poulsen (RB Leipzig).

