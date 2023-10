Denemarken kan mede dankzij briljante assist Eriksen EK-tickets bijna boeken

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:30

Denemarken heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen in het Parken Stadion te Kopenhagen. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand was met 3-1 te sterk voor Kazachstan. De beslissing viel in de laatste tien minuten voor rust. Jonas Wind en Robert Skov zorgden ervoor dat de Europees kampioen van 1992 met 2-0 ging rusten. Skov zorgde er ook vlak na rust voor dat de toeschouwers konden juichen, al was het slotakkoord voor Yan Vorogovskiy. Denemarken heeft net als Slovenië 16 punten uit 7 duels verzameld. Naaste achtervolgers Finland en Kazachstan volgen na evenveel wedstrijden met 12 punten.

Bijzonderheden:

Een voorzet richting de tweede paal werd door voormalig FC Twente-verdediger Joachim Andersen teruggelegd, waarna Wind van dichtbij de score kon openen. Een lekkere meevaller voor the Danish Dynamite, dat tot dat moment teleurstelde. Van teleurstelling was in de rust amper sprake meer, daar Skov, na goed voorbereidend werk van Rasmus Højlund, de 2-0 binnenschoof.

De aanvaller van TSG Hoffenheim maakte slechts drie minuten na rust ook de derde treffer in de Deense hoofdstad. Daar ging een schitterend steekpassje van Christian Eriksen aan vooraf. De technicus stuurde Skov diep met een briljante steekpass met buitenkant rechts. Skov mocht niet meer missen en deed dat ook niet middels een schot in de korte hoek: 3-0. Het slotakkoord was voor Vorogovskiy, die binnentikte na een scherpe Kazachse counteraanval: 3-1.

Stand Groep H:

1. Slovenië 7 - 16

2. Denemarken 7 - 16

3. Finland 7 - 12

4. Kazachstan 7 - 12

5. Noord-Ierland 7 - 6

6. San Marino 7 - 0