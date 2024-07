Dean Huijsen lijkt Juventus te verlaten en zijn carrière te vervolgen in de Premier League

AFC Bournemouth hoopt zo snel mogelijk overeen te komen met Juventus wat betreft een transfersom voor Dean Huijsen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagochtend via X. Op de achtergrond is ook VfB Stuttgart nog in de race voor de handtekening van de negentienjarige verdediger uit Amsterdam.

Volgens Romano lopen de onderhandelingen tussen Bournemouth en Juventus vlot, doordat de Engelsen aandringen op een snelle deal. De clubleiding en manager Andoni Iraola hebben daar een belangrijke reden voor.

The Cherries hebben namelijk lucht gekregen van de interesse van Stuttgart, dat inmiddels ook een bod heeft uitgebracht op Huijsen. Vooralsnog lijkt het erop dat de jeugdinternational van Spanje zijn carrière gaat vervolgen in Engeland.

Huijsen, die eerder ook werd gelinkt aan onder meer Paris Saint-Germain en VfL Wolfsburg, moet Juventus zo’n 25 miljoen euro opleveren. In Turijn ligt de 1,97 meter lange verdediger nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde nog op 10 miljoen euro.

Juventus wil Huijsen zo snel mogelijk verkopen, zodat er geld vrijkomt voor de inkomende transfers van Jean-Clair Todibo (OGC Nice) en Oranje-international Teun Koopmeiners (Atalanta). Naast Huijsen mogen ook Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani en Matias Soulé op zoek naar een nieuwe werkgever.

Bij Bournemouth kan Huijsen achterin samenspelen met voormalig Feyenoorder Marcos Senesi (27), die een belangrijke rol heeft onder Iraola. Met Ilya Zabarnyi (21) heeft de Engelse club ook al een andere talentvolle verdediger onder contract staan.

