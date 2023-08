Deal raakt in stroomversnelling: Feyenoord gaat voor huur met optie tot koop

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:58

Het heeft er alle schijn van dat Ondrej Lingr snel zijn handtekening gaat zetten onder een contract bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben volgens 1908.nl een akkoord bereikt met Slavia Praag over de diensten van de aanvallende middenvelder. Volgens het betrouwbare nieuwplatform gaat het om een huurconstructie met een verplichte optie tot koop. Feyenoord betaalt boven de drie miljoen euro. Eind deze week wordt Lingr in De Kuip verwacht.

Zowel in de voorbereiding als tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2) is gebleken dat bij Feyenoord onzekerheid bestaat over de nummer 10-positie. Calvin Stengs en Quinten Timber zouden op die plek uit de voeten kunnen, maar wisten beiden nog niet te overtuigen. Met de komst van Lingr lijkt Arne Slot straks de beschikking te hebben over een echte nummer 10.

De 1,75 meter lange Tsjech doorliep de jeugdopleiding in zijn geboorteland bij Karvina, waarna Slavia Praag hem voor 500.000 euro wegplukte. Dit seizoen speelde Lingr drie van de vier wedstrijden op de linksbuitenpositie. Vorig seizoen stond hij verreweg het grootste deel van zijn wedstrijden als aanvallende middenvelder opgesteld. Feyenoord is sinds het vertrek van Sebastian Szymanski op zoek naar versterking op de nummer 10-positie.

Vorig seizoen was Lingr goed voor 14 doelpunten en 7 assists bij de club uit Praag. In totaal wist hij in zijn carrière 40 keer tot scoren te komen voor de Tsjechen en was hij 11 keer de aangever. Het is niet bekend of Lingr als alternatief geldt voor Luka Ivanusec, hoewel dat niet ondenkbaar lijkt. De transfer van de Kroaat lijkt steeds moeilijker te worden, daar zijn huidige werkgever Dinamo Zagreb een lastige onderhandelingspartner blijkt.