De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’

Woensdag, 25 oktober 2023 om 21:50 • Jonathan van Haaster

Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven.

Donderdag staat het Europa League-affiche tussen Brighton en Ajax op het programma. Het is voor Ajax de eerste wedstrijd van het seizoen zonder Maurice Steijn, die maandag zijn congé kreeg wegens tegenvallende resultaten. Ajax staat slechts zeventiende in de Eredivisie, al zijn er in de Europa League nog kansen genoeg na de gelijke spelen tegen Olympique Marseille (3-3) en AEK Athene (1-1).

Op de persconferentie werd De Zerbi gevraagd naar de zwakke en sterke punten van de Amsterdammers. De oefenmeester wist echter weinig zinnigs te zeggen over het spel van de opponent van donderdag. “Het is moeilijk om Ajax te analyseren, omdat ze een moeilijke fase doormaken.”

Roberto De Zerbi geeft een analyse over Ajax ??? — ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2023

“Maar Ajax is nog steeds Ajax", sprak de manager in algemeenheden. "De geschiedenis van Ajax is ongelooflijk. We respecteren ze, maar wij zijn Brighton. Wanneer we goed spelen, waar we toe in staat zijn, maken we kans om de wedstrijd te winnen.”

De Zerbi ziet bovendien een voordeel voor Ajax. "Ieder jaar spelen ze in Europa en dan komen ze in deze periode drie wedstrijden per week in actie. Maar het is voetbal: als je beter bent, win je de wedstrijd. Of je nu de geschiedenis hebt of niet. Maar we weten dat het heel moeilijk zal worden." Brighton speelde voor dit seizoen nog nooit in Europees verband.

Op de persconferentie was ook Joël Veltman aanwezig. De Velsenaar, die bijna twee decennia voor Ajax speelde, heeft De Zerbi hoog zitten. De verdediger vergelijkt De Zerbi met Frank de Boer, onder wie hij jarenlang speelde in Amsterdam. "Omdat hij ook altijd eiste dat je niet 90, maar 96 minuten lang écht gefocust was. Tactisch gezien is Roberto wel echt uniek in zijn soort."

Brighton staat overigens onderaan in de Europa League-groep van Ajax na een nederlaag tegen AEK (2-3) en een gelijkspel tegen Marseille (2-2). In de Premier League doen the Seagulls het met een zevende plaats wederom prima.