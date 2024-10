'Het snoeiharde interview van Luis Suárez heeft mijn gezag aangetast'

De harde uitspraken van Luis Suárez in de media hebben het gezag van Marcelo Bielsa aangetast, zo geeft de bondscoach van Uruguay zelf aan. "Zijn uitspraken hebben me geraakt", aldus Bielsa na afloop van de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Peru (1-0) zaterdag.

Suarez zette een maand geleden op 37-jarige leeftijd een punt achter zijn interlandloopbaan. De resultaten van het Uruguayaanse elftal zijn de laatste tijd niet goed. Suárez wees daarvoor publiekelijk Bielsa aan als hoofdschuldige.

“Ik vraag de fans om zich niet af te reageren op de spelers als het fout gaat”, aldus Suárez in een interview met DSports. “Bielsa heeft de hele groep verdeeld door de manier waarop hij traint. Voor de spelers zal het snel genoeg zijn, ze staan op het punt van ontploffen."

Bielsa staat al jaren bekend om zijn zeer intensieve trainingsmethoden. De coach werd in februari 2022 ontslagen bij Leeds United, dat last had van een ongekende blessuregolf. Jesse Marsch, de opvolger van Bielsa bij Leeds, zei dat er een relatie was tussen de trainingsmethoden van Bielsa en de vele blessures. "De spelers waren duidelijk overtraind", aldus Marsch.

Zaterdag verloor Uruguay verrassend van laagvlieger Peru. Bielsa werd daarna geconfronteerd met de uitspraken van Suárez. "Ik ben me er terdege van bewust wat er is gezegd en ik weet dat mijn gezag op een bepaalde manier is aangetast," zei Bielsa.

"Maar ik heb me met de grootste concentratie op de wedstrijd voorbereid en de reactie van de spelers was hetzelfde als toen ik hier begon te werken."

Bielsa is sinds mei 2023 bondscoach van Uruguay en is van plan om aan te blijven. "Dit alles heeft mijn overtuiging om verder te werken op geen enkele manier veranderd." Uruguay staat ondanks de slechte resultaten van de laatste maanden nog altijd derde in de kwalificatiegroep voor het WK 2026. Een plek bij de eerste zes geeft direct toegang tot het wereldkampioenschap.

Suárez besloot vorige maand een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Na 142 interlands en 69 doelpunten hield hij het voor gezien. Daarmee is de ex-aanvaller van Ajax recordtopscorer aller tijden voor het land.

Het laatste jaar bij Uruguay vond Suárez zwaar. "Het plezier is verloren gegaan", zei hij. "We hebben Bielsa in een meeting gevraagd om ons tenminste goedemorgen te wensen. Hij zei ons nog geen gedag! Als leider in het team heb ik vijf minuten op hem ingepraat, en 'dankjewel' was het enige dat er bij hem uitkwam."