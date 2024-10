Luis Suárez haalt snoeihard uit naar bondscoach Uruguay: ‘Spelers staan op punt van ontploffen’

Luis Suárez heeft hard uitgehaald naar Marcelo Bielsa, bondscoach van Uruguay. Volgens de spits van Inter Miami staan meerdere spelers op ontploffen en zal het niet lang duren voordat zij het voorbeeld van Suárez opvolgen en stoppen bij de nationale ploeg. De 37-jarige Uruguayaan stelt dat dat alles te maken heeft met de werkwijze van Bielsa.

“Ik vraag de fans om zich niet af te reageren op de spelers als het fout gaat”, aldus Suárez in een interview met DSports. “Bielsa heeft de hele groep verdeeld door de manier waarop hij traint. Voor de spelers zal het snel genoeg zijn, ze staan op het punt van ontploffen”, zo citeert het Voetbal International de spits.

Suárez besloot vorige maand een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Na 142 interlands en 69 doelpunten hield hij het uiteindelijk voor gezien. Nu is Suárez verder ingegaan op de reden achter dat besluit.

“We weten allemaal dat hij niet graag samenwerkt met leiders of spelers met ervaring. Ik moest mijn mond houden uit respect voor het nationale team en omwille van de teamgeest. Ik wilde geen onderdeel zijn van het probleem”, verklaart hij.

“Het plezier is verloren gegaan. We hebben Bielsa in een meeting gevraagd om ons tenminste goedemorgen te wensen. Hij zei ons nog geen gedag! Als leider in het team heb ik vijf minuten op hem ingepraat, en 'dankjewel' was het enige dat er bij hem uit kwam”, tiert Suárez verder.

Ook kreeg de voormalig spits van onder meer Ajax, Liverpool en FC Barcelona af en toe het gevoel dat de spelersgroep bespioneerd werd door de technische staf. “Soms zaten er jongens te kaarten, en het leek dan wel alsof zijn staf aan het patrouilleren was om spelers op heterdaad te betrappen bij het kaarten”, onthult hij.

Bielsa kwam vorig jaar mei aan het roer bij de nationale ploeg van Uruguay. Hij leidde de ploeg deze zomer naar de derde plaats op de Copa América, toen na strafschoppen werd afgerekend met Canada. Daarvoor was Bielsa vier jaar trainer bij Leeds United.