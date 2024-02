De voormalig spits van Feyenoord en Inter die de verwachtingen niet aan kon

De Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van gemiste kansen. Deze keer het verhaal van Luc Castaignos, de spits die na zijn transfer naar Inter geen potten meer kon breken.

Het is 24 september 2009 als Feyenoord een wedstrijd speelt tegen de Friese amateurclub Harkemase Boys in de strijd om de KNVB Beker. De Rotterdammers spelen een prima wedstrijd en weten al ruim voor het laatste fluitsignaal dat de volgende ronde binnen is. Het is een kwestie van de wedstrijd uitspelen, een typische wedstrijd voor de statistieken. Toch is het een bijzondere dag voor een Feyenoorder. De op dat moment slechts zestienjarige spits Luc Castaignos maakt namelijk een kwartier voor het eind zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Met een stand van 0-5 op het bord is het niet de meest spannende wedstrijd ooit voor de spits, maar wel één van de meest speciale.

Castaignos met Bruno Martins Indi en Stefan de Vrij.

Jeugd

Als zoon van een Kaapverdische moeder en een Franse vader komt op 27 september 1992 Luc Castaignos ter aarde in Schiedam. Daar groeit hij ook op, en voetbal komt al snel in zijn leven. Een paar straten van het huis waar hij in woont bevindt zich namelijk Sportpark Thurlede van Excelsior ’20. De jonge Castaignos wordt op vijfjarige leeftijd lid van de vereniging, waar hij verliefd wordt op het spelletje. Met zijn talent zit het ook wel goed. De rechtspoot zit constant in de hoogste jeugdelftallen, en begint tevens een favoriete positie te ontwikkelen. Castaignos speelt het liefst in de spits.

Als aanvaller van Excelsior ’20 speelt hij tijdens een open dag van de Rotterdamse vereniging Spartaan ’20 de sterren van de hemel. Het zorgt ervoor dat hij in 2006 de overstap maakt naar Rotterdam-Zuid. Voor Castaignos is het een zeer interessante stap, aangezien Spartaan ’20 nauw samenwerkt met Feyenoord, zijn favoriete club. Interessant wordt het helemaal voor de rechtspoot wanneer Feyenoord na Castaignos zijn eerste jaar in Rotterdam-Zuid naar zijn diensten informeert. Het komt uiteindelijk tot een overheveling naar Varkenoord, waar hij in de jeugdopleiding van zijn favoriete club terechtkomt.

Niet alleen in clubverband gaat alles crescendo voor de spits, ook komt hij in aanmerking voor de jeugdelftallen van het Nederlands Elftal. Zo speelt Castaignos onder meer voor Oranje in het voorjaar van 2009 tijdens het Europees kampioenschap Onder 17. Hierin weet de aanvaller zich te onderscheiden en aandacht te trekken van meerdere buitenlandse clubs. Ook Feyenoord durft het wel aan met zijn jeugdproduct, en laat Castaignos vaker meetrainen met het eerste op slechts zestienjarige leeftijd. De verwachtingen zijn hoog, en zijn debuut lijkt nabij.

Debuut en droomtransfer

Op 24 september 2009 is dan het moment daar voor Castaignos. Hij debuteert uit tegen Harkemase Boys in de strijd voor de KNVB Beker. Nog slechts zestien jaar, maar wel zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord 1 op zijn naam. Voor zijn eerste duel in de Eredivisie moet de lange spits nog wat geduld hebben, wat uiteindelijk beloond wordt op 28 februari 2010. Tien minuten voor tijd mag Castaignos invallen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, een wedstrijd die Feyenoord met 2-3 weet te winnen. Tijdens het seizoen 2009/10 maakt de rechtspoot nog in twee andere Eredivisie-wedstrijden minuten, maar een doelpunt of assist blijft uit voor de tiener.

Castaignos viert zijn enige treffer in dienst van Inter.

Castaignos staat er niet alleen in Nederland goed op, maar ook in het buitenland. Dat blijkt maar weer wanneer de Schiedammer in 2010 door het Spaanse tijdschrift Don Balón wordt genoemd in de mondiale top honderd van grote talenten. Het seizoen 2010/11 is voor Feyenoord gezien een dramatisch jaar. Zij worden slechts tiende in de Eredivisie, en bovendien zijn er grote geldzorgen in De Kuip. Voor Castaignos is het echter wel een succesvol seizoen.

Hij wordt clubtopscorer met vijftien doelpunten in de competitie, en is de hoop in bange dagen voor het Legioen. Dit zorgt voor nog meer aandacht vanuit het buitenland. Ploegen als Arsenal, Tottenham Hotspur en Inter hebben de spits op hun radar staan. Uiteindelijk zijn het de Italianen die aan het langste eind trekken. In maart 2011 wordt bekend dat Castaignos vanaf het seizoen 2011/12 het blauw-zwart van Inter aan zal trekken. Voor zowel Feyenoord als Castaignos zelf is het een droomtransfer; de club ontvangt namelijk drie miljoen euro voor de jonge aanvaller.

Bij Inter zijn de verwachtingen voor Castaignos hoog. Toch kan de jeugdinternational van Oranje het niet waar maken in Milaan. Het voorseizoen biedt een hoop perspectief, maar al snel belandt hij op een zijspoor. In zijn enige seizoen voor I Nerazzurri komt hij tot slechts acht optredens, waarin de spits eenmaal trefzeker is. Hij trekt de deur in Italië achter zich dicht, en keert terug naar Nederland. FC Twente neemt de rechtspoot over, en in Enschede krijgt hij de taak om Luuk de Jong op te volgen.

In totaal speelde Castaignos twee jaar in Zuid-Korea.

Voetbalreis

Na drie redelijk succesvolle jaren bij FC Twente, gaat Castaignos weer een buitenlands avontuur aan. Ditmaal extra gedreven om succesvol te zijn na zijn gefaalde avontuur bij Inter. Hij verhuist naar Eintracht Frankfurt. Dit avontuur loopt echter ook niet uit op wat de spits gehoopt had. Na een onsuccesvol jaar in Duitsland vertrekt hij naar Portugal, om voor Sporting Portugal uit te komen. Ook dit is absoluut geen succes voor Castaignos.

Wat volgt is een complete voetbalreis. Een verhuurperiode aan Vitesse, een dienstverband in Zuid-Korea bij Gyeongnam FC en een seizoen bij OFI Kreta. Nergens weet het voormalige talent van Feyenoord zijn oude niveau te hervinden waardoor hij gezien werd als één van de grootste talenten van zijn generatie. Castaignos is nu actief in de 2. Bundesliga, in de clubkleuren van 1. FC Magdeburg. Een spits die heeft gescoord namens Inter, maar daarna nooit meer zijn topniveau heeft kunnen bereiken. Wat voor carrière er had ingezeten mits dat wel gelukt zou zijn, dat zullen we niet te weten komen.



