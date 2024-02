De val van Paul Pogba: afpersing, brute overval en hekserij richting Mbappé

De carrière van Paul Pogba lijkt definitief voorbij. De dertigjarige middenvelder is namelijk voor maar liefst vier jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest vorig jaar augustus. Het begin van de loopbaan van Pogba was bijzonder veelbelovend, maar nadien kwam de Fransman voornamelijk in het nieuws vanwege de vele curieuze voorvallen buiten het veld.

Grote Franse belofte

De wereld leek jaren geleden aan de voeten te liggen van de in Lagny-sur-Marne geboren Pogba. Grootheden als Zinédine Zidane en Patrick Vieira zagen in de middenvelder zelfs de nieuwe ster van het Franse voetbal. Manchester United kreeg de loftuitingen ook mee en haalde Pogba al snel naar Engeland, al bleef de grote doorbraak op Old Trafford uit. De loopbaan van de 1.91 meter lange controleur kreeg pas echt vorm toen Juventus hem in 2012 een meerjarig contract voorschotelde.

Het bleek een gouden greep te zijn van La Vecchia Signora, want met Pogba als aanjager op het middenveld werd vier seizoenen op rij de Scudetto veroverd. Pogba maakte zijn opwachting in 178 wedstrijden en was daarin verantwoordelijk voor 34 doelpunten en 40 assists. Juventus domineerde het Italiaanse voetbal, want naast de vele landstitels werd de beker tweemaal veroverd en was de Supercup driemaal een prooi voor de grootmacht uit Turijn.

Pogba was in zijn eerste periode bij Juventus een sensatie.

Pogba was met zijn slungelige lijf en creativiteit een ware sensatie in de Serie A. Zijn schoten van afstand maakten eveneens indruk, waardoor de bijnaam Pogboom ontstond. De excentrieke Fransman viel daarnaast op met zijn wat nonchalante houding, opvallende kapsels en de dabs, waardoor hij met name op de sociale media op handen werd gedragen door jonge voetbalfans. Juventus had echt goud in handen, al kwam na vier uiterst succesvolle seizoenen een einde aan de samenwerking.

Manchester United haalde Pogba in 2016 voor 105 miljoen euro terug, destijds een recordbedrag voor een speler. Ondertussen maakte hij naam als international. Met Pogba als controleur bereikte Frankrijk in 2016 in eigen land de EK-finale. De eindstrijd zorgde voor een nationaal trauma, want Portugal verliet het Stade de France met de Europese titel. Twee jaar later volgde de ultieme revanche. Frankrijk veroverde voor de tweede keer in de geschiedenis de wereldtitel en Pogba scoorde zelfs in de met 4-2 gewonnen finale tegen Kroatië.

Pogba veroverde met Frankrijk de wereldtitel in 2018.

Tegenslag in Manchester

Waar Pogba excelleerde bij Juventus, daar ging alles een stuk moeizamer in Manchester. Sir Alex Ferguson was niet langer de grote roerganger en Old Trafford veranderde langzaam in een kerkhof voor managers. Het eerste seizoen van de tweede periode van Pogba bijeindigde nog wel succesvol. Het Manchester United van manager José Mourinho veroverde ten koste van Ajax de Europa League en Pogba was andermaal trefzeker in een finale.

Pogba was tussen 2016 en 2022 echter nooit meer de voetballer die hij was toen hij met Juventus de wereld veroverde. De veelbesproken Fransman had op het trainingsveld en in de kleedkamer geregeld aanvaringen met Mourinho en kampte meer dan eens met depressieve periodes. Pogba had daarnaast last van de druk van topsport bedrijven, was steeds vaker geblesseerd en rouwde om de dood van zaakwaarnemer en goede vriend Mino Raiola. Hij leek rust te vinden in de islam, maar dat haalde zijn bewogen voetbalcarrière in Engeland niet uit het slop.

Paul Pogba en José Mourinho waren geen vrienden bij Manchester United.

Overval

(de octopus) wilde zijn loopbaan nieuw leven inblazen en koos medio 2022 voor een terugkeer bij Juventus. Over de voetballer Pogba kwam echter nog maar weinig naar buiten, over zijn turbulente privéleven des te meer. De voormalig wereldkampioen werd in maart 2022, toen nog als speler van Manchester United, onder schot gehouden door twee zwaarbewapende mannen, die dertien miljoen euro aan losgeld eisten, waarvan drie miljoen euro contant. Pogba overwoog om per direct te stoppen als voetballer, vooral uit angst voor de veiligheid van zijn familie, maar besloot toch door te gaan.

Het incident had logisch genoeg flinke impact op Pogba. "Hij vond het moeilijk om erover te praten", werd een vriend destijds geciteerd door de Franse krant Le Journal de Dimanche. "Toen vertelde Paul me dat hij was overvallen door gemaskerde mannen met wapens. Paul zei dat hij niet meer wilde voetballen, hij wilde liever verdwijnen. En Paul huilde daarbij. Hij vreesde voor zijn kinderen, zijn vrouw en zijn familie." De Franse voetbalwereld schudde op zijn grondvesten toen bleek wie achter de overval zat.

Zijn broer Mathias Pogba en enkele jeugdvrienden bleken namelijk de daders te zijn. De middenvelder van Juventus zou de financiële steun aan hen na jaren hebben stopgezet. Mathias Pogba en zijn vrienden pikten dat niet omdat ze Pogboom naar eigen zeggen voor langere tijd 'in stilte' hadden beschermd. De oudere broer van Pogba, die korte tijd voor Sparta Rotterdam uitkwam, gooide olie op het vuur toen hij op TikTok repte over 'explosieve onthullingen' omtrent de Juventus-speler.

Hekserij

"De mensen zullen zien dat er niemand op deze aarde is die zo’n lafaard, verrader en hypocriet persoon is als jij", foeterde Mathias Pogba, die zijn broer onder meer beschuldigde van hekserij. De middenvelder zou een voodoo-priester hebben ingeschakeld om Kylian Mbappé te blesseren. "Ik zal jullie heel belangrijke dingen hierover vertellen en er zullen ook elementen en vele getuigenissen zijn die mijn woorden zullen bevestigen", aldus de voormalig Spartaan, die groots uitpakte en het filmpje op TikTok in vier talen opnam.

"Het Franse, Engelse, Italiaanse en Spaanse volk, met andere woorden de hele wereld, verdient het om bepaalde zaken over mijn broer te weten te komen", ging de vastberaden Mathias Pogba verder met zijn tirade. "Alleen op die manier kunnen zij oordelen of hij de bewondering, het respect en de liefde van zijn fans verdient. Of hij zijn plaats in de Franse ploeg waard is. Of hij het verdient om een WK te spelen. Of hij een basisplaats verdient bij Juventus. Of hij te vertrouwen is en als voorbeeld kan dienen voor jonge mensen. Of als gezicht van de grote merken."

Pogba zou een voodoo-priester hebben ingeschakeld om Mbappé te blesseren.

Straf voor Mathias Pogba

Mathias Pogba werd opgepakt in de breed uitgemeten afpersingszaak en gaf tijdens zijn voorlopige hechtenis toe achter de opmerkelijke video met bedreigingen richting zijn broer te zitten. Hij moest hiervoor de cel in, zo kwam via X, het voormalige Twitter, naar buiten. "De poging om mij het zwijgen op te leggen heeft dus effect. Mijn broer is de afgelopen jaren gespecialiseerd in hekserij. Hij is een volgeling van de waarzegger Marabout Ibrahim, een goede bekende van oud-voetballer Alou Diarra. Mijn broer heeft uit pure jaloezie meermaals kwade spreuken uitgesproken over zijn ploeggenoten, onder wie Kylian Mbappé."

Volgens Mathias Pogba was zijn broer betrokken geraakt bij de georganiseerde misdaad, waardoor hij zich niet langer veilig voelde. "Veel mensen zullen dat niet geloven, maar het is simpelweg de waarheid. Hierdoor loopt onze familie vandaag de dag nog steeds gevaar. Mijn broer heeft altijd in contact gestaan met criminelen en dat is in de loop der jaren niet veranderd. Vriendschap is prima, maar het probleem is dat hij zijn connecties gebruikte om zichzelf op straat te beschermen. Ik was daar niet van op de hoogte, tot hij zijn handlangers verraadde en vluchtte zonder iets te zeggen. Hij liet mijn moeder en mij aan ons lot over, waardoor zijn familie en geliefden een doelwit werden van deze boeven."

De in opspraak geraakte Mathias Pogba kwam in december 2022 onder bepaalde voorwaarden vrij. Er werd een contactverbod met Paul Pogba opgelegd en hij mocht daarnaast niets meer posten over de kwestie op de sociale media. Na een lange stilte plaatste hij enkele weken geleden weer wat op Instagram: een video over de kansen van Guinee, waarvoor hij vijf interlands speelde, op de Afrika Cup. De oudste van de Pogba-clan is niet langer profvoetballer, want het bescheiden Belfort uit Frankrijk was in 2022 zijn laatste club.

Zien we Paul Pogba ooit nog schitteren op de velden?

Einde loopbaan?

Paul Pogba moet ook nog maar zien of hij ooit weer het voetbalveld betreedt. Vanwege dopinggebruik mag hij zijn beroep de komende vier jaar niet uitoefenen, al heeft de dopingzondaar via Instagram reeds aangekondigd in beroep te gaan tegen de forse straf die de FIFA heeft opgelegd. De Franse bondscoach Didier Deschamps vatte de teloorgang van de middenvelder misschien wel als beste samen. "Wat hij allemaal heeft meegemaakt, is gewoonweg te veel voor één persoon", klonk het vorig jaar in gesprek met