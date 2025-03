‘De titel van Ajax is een middelvinger naar de kunst van het voetbal’

Willem Vissers spaart Ajax niet in zijn column voor De Volkskrant. Hij noemt het ‘een grote grap’ dat de club op weg lijkt naar de landstitel. Ook PSV en Joey Veerman moeten het ontgelden.

“Het is een grote grap, het is haast een dikke middelvinger naar de kunst van voetbal. Het is net geen sportief wonder, maar veel scheelt het niet,” schrijft Vissers. “Ook in Almere was het weer vaste prik: doelpuntje maken, de tent sluiten op zijn Italiaans en hup, de voorsprong op PSV uitbreiden naar acht punten.”

Volgens Vissers is de manier waarop Ajax wint duidelijk. “De specialiteit van het huis in hoogtijdagen is verdwenen: makkelijk winnen. Maar met weigeren te verliezen, onder leiding van trainer Francesco Farioli, heeft Ajax een andere deugd toegevoegd aan de huisstijl.”

De journalist ziet de koppositie van Ajax niet alleen als hun verdienste, maar ook als een gevolg van PSV’s terugval. “Dank PSV, voor 2024, schreef ik eind december in een terugblik op het jaar, als dankbetuiging aan voetbal zoals we dat zelden zien in Nederland, met de massale aanval en met lef. Boszbal.”

Nu is dat prachtige spel volledig verdwenen, stelt Vissers. “En dan nu die totale, niet helemaal onverwachte ineenstorting, want trainer Bosz en anderen zagen de gemakzucht en de afgenomen honger woekeren.” Volgens hem is het vooral de snelheid waarmee PSV aftakelt die indruk maakt. “Het zijn vooral de snelheid en onverbiddelijkheid van het proces van ontbinding die beklijven.”

Ook Joey Veerman krijgt forse kritiek. “Fascinerend, hoe snel deze kampioensploeg zichzelf naar de vergetelheid voetbalt, met Joey Veerman als symbool van onvermogen. Zie hoe hij de armen heft, om aan te geven dat het ergens onderweg fout liep. Hij wijst meestal naar anderen, terwijl hij vaak aan de basis staat van de mislukking.”

Tot slot denkt Vissers dat de paniek bij trainer Bosz is toegeslagen. “Bosz heeft zijn spelers helemaal niet te veel laten doen. Hij zal beseffen dat hij eigenlijk niet meer kan blijven, mocht PSV de zeker gewaande titel mislopen. Dan is het over. Hij oogde rustig na de nederlaag, maar in zijn hoofd is de totale paniek uitgebroken. Ook hij zal denken: hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat Ajax kampioen gaat worden? Is dit een grap of zo?”