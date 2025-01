Sébastien Haller wil gewoon weer wekelijks aan voetballen toekomen. De dertigjarige aanvaller koos derhalve voor een comeback bij FC Utrecht, en keek daarbij niet naar het geld, maar naar de sportieve uitdaging in het team van trainer Ron Jans.

Haller zelf heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de terugkeer bij Utrecht, zo meldt De Telegraaf donderdag. Duitse bronnen melden dat de spits bij Dortmund acht à negen miljoen euro verdiende bij Dortmund en dat zijn oude werkgever dat nooit zou kunnen ophoesten. Utrecht zou maar een gedeelte van een dergelijk bedrag kunnen betalen namelijk.

Voor Haller staat het plezier in voetballen echter voorop, waardoor hij bereid was om flink water bij de wijn te doen in financieel opzicht. De leiding van Dortmund snapte de aanvaller uit Ivoorkust weer regelmatig wilde spelen en ging derhalve akkoord met een verhuurperiode van Haller in De Galgenwaard.

Haller heeft altijd warme gevoelens gehouden voor Utrecht, dat hem in 2015 na een moeilijke periode bij AJ Auxerre de kans gaf om zich te bewijzen in Nederland. De teruggekeerde spits kwam in twee seizoenen tot 51 goals in 98 wedstrijden, waarna een transfer volgde naar Eintracht Frankfurt. Het leverde Utrecht destijds een recordbedrag op van twaalf miljoen euro, plus een doorverkooppercentage.

De technische leiding van Utrecht hield altijd contact met Haller, die nadien uitkwam voor Ajax, West Ham United en dus Dortmund. De nauwe contacten betalen zich nu uit, want de spits wil zijn loopbaan nieuw leven inblazen bij zijn oude liefde. Het afgelopen half jaar bij CD Leganés, dat hem huurde van Dortmund, was niet bepaald een succes.

Het stopzetten van de huurdeal tussen Dortmund en Leganés had vorige week nog wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk kwamen beide partijen tot een akkoord. Deze week wist Utrecht toe te slaan en stapte Haller in Spanje in het vliegtuig om in Nederland alles rond te maken.

De verwachting is dat Haller deze donderdag officieel wordt gepresenteerd door Utrecht. De kans is aanwezig dat hij zondag tegen Feyenoord zijn eerste speelminuten maakt.