De Telegraaf lyrisch over ‘soevereine’ PSV-verdediger: ‘Een enorme drive’

Maandag, 6 november 2023 om 11:15 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:37

André Ramalho krijgt van De Telegraaf de nodige complimenten na zijn optreden tegen Heracles. In de 0-6 overwinning van PSV wist de verdediger een doelpunt te maken en had hij een belangrijke bijdrage aan de clean sheet van zijn ploeg. Het leverde Ramalho een plekje op in het Team van de Week van de ochtendkrant, dat in de elfde speelronde van de Eredivisie werd samengesteld door oud-prof Martijn Meerdink.

De afgelopen tijd krijgt de 31-jarige Braziliaan een hoop kritiek de verduren. Zo ging hij onder meer opzichtig in de fout tegen Sevilla in de Champions League (2-2) en werd hij fel bekritiseerd na zijn optreden in de topper tegen Ajax (5-2 winst voor PSV).

"Hij heeft het niet altijd even makkelijk", begint Meerdink. "Hij kreeg wat kritiek de laatste tijd, maar was soeverein tegen Heracles. Is dat dan omdat het verschil tussen de Eredivisie en Europees voetbal hem net te veel is?"

"Of is het omdat hij toch écht de potentie heeft? Ik ben benieuwd of hij met echt vertrouwen, ook internationaal stappen kan maken. Gezien zijn leeftijd, zou dat alleen maar beter moeten worden met zijn ervaring", gaat de vader van Mexx Meerdink verder.

De voormalig Oranje-international ziet daarnaast offensieve kwaliteiten bij Ramalho. "Hij scoorde ook en dat is ook een kwaliteit bij hem: als hij zich voorin bemoeit, heeft hij ook écht een enorme drive te scoren."

Ramalho speelt sinds de zomer van 2021 voor PSV. De Eindhovenaren namen hem destijds over van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en betaalden enkele miljoenen.

De mandekker speelde vooralsnog 101 wedstrijden voor de huidige koploper van de Eredivisie. In die periode won Ramalho onder meer twee keer de beker met PSV. Dit seizoen hoopt de Braziliaan voor het eerst de Eredivisie te winnen.