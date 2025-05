Farioli richt zich in brief tot supporters van Ajax: 'Ze zeiden me dat jullie...'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Francesco Farioli, die op social media een afscheidsbrief plaatste.



Beste Ajax-fans, De afgelopen dagen in Amsterdam waren een rollercoaster van emoties: geloof, verdriet, trots, anticipatie, vertrouwen, opwinding, opluchting”, begint Farioli in zijn bericht.



"We hebben samen een geweldige reis beleefd, met heel bijzondere momenten: het doorstaan van 34 penalty's tegen Panathinaikos, het winnen van alle 4 wedstrijden, thuis en uit, tegen PSV en Feyenoord, met 10 man meer dan 100 minuten vechten tegen Union Sint-Gillis, de diepe pijn voelen in Frankfurt, Utrecht, Groningen, samen trots, tranen en emoties delen op onze laatste dag samen in de Johan Cruijff Arena en bovenal Ajax na 3 jaar eindelijk terugbrengen naar de Champions League."



“In het begin werd me verteld: ‘Ajax-fans zijn lastig, te veeleisend, ze zijn altijd gewend om te winnen, ze zullen je filosofie en je methoden niet accepteren’. Nou, ze hadden het mis. Samen hebben we dit stereotype veranderd. Samen hebben we het verhaal veranderd”, gaat Farioli verder.



“Wat ik van jullie heb geleerd, heeft niets te maken met winst, gelijkspel, verlies, doelpunten, standen en trofeeën. Jullie, Ajacieden, zijn de echte KAMPIOENEN geweest. Kampioenen van liefde. Kampioenen van steun. Kampioenen van leren. Kampioenen van begrip. Kampioenen van geduld. Kampioenen van trots. Jullie stonden altijd achter het team, thuis en uit, wat er ook gebeurde. Jullie vochten altijd met ons mee, met dezelfde helm als wij.”







“Blijf het team steunen. Maar blijf ook leren, blijf begrijpen, blijf geduld hebben. Ajax zal terugkeren naar zijn grootsheid. Er zullen meer trofeeën in het museum schitteren, jullie liefde zal voor altijd bij deze geweldige club blijven. En in mijn hart. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied”, besluit de Italiaan zijn bericht.