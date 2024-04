De Telegraaf clasht hard met Mislintat voor zijn woning over aankoopbeleid Ajax

Sven Mislintat is nog steeds van mening dat er met zijn aankoopbeleid bij Ajax niet veel mis was. Dat heeft de in oktober ontslagen technisch directeur beweerd tijdens een ‘stevige confrontatie’ met De Telegraaf-journalisten Jeroen Holtrop en Marius Maurits in Duitsland. Mislintat is van mening dat drie of vier van zijn aangekochte spelers al hebben bewezen goed genoeg te zijn.

De directeur, die momenteel met Borussia Dortmund in gesprek is over een terugkeer, kocht in de zomer van 2023 twaalf nieuwe spelers voor Ajax voor 115 miljoen euro. Mislintat gaf na zijn ontslag slechts één interview aan de Duitse tak van Sky Sport. Verder vermeed hij de media.

De twee journalisten van De Telegraaf reisden met camera af naar Duitsland om Mislintat te confronteren. Na ‘een speurtocht’ werd de Duitser gevonden en op de openbare weg voor zijn woning enkele vragen gesteld.

De Telegraaf heeft een transcriptie van het korte gesprek in de maandageditie van de ochtendkrant gepubliceerd. “Zouden we je even kunnen spreken?”, openden de journalisten het gesprek. “Nee, geen kans”, antwoordde Mislintat. “Dit is privé hier, het is heel irritant wat jullie doen. KPMG gaf de antwoorden. Ik ben niet geïnteresseerd in een interview. Waarom zou ik? Het legt zich vanzelf uit.”

Mislintat is van mening dat zijn reputatie door zijn dienstverband bij Ajax geen schade heeft opglopen. “Er is niks mis met mijn reputatie. De enige die mijn reputatie kapot heeft gemaakt, is een van jouw collega's.”

De ontslagen directeur krijgt vervolgens de vraag hoe hij aankijkt tegen de huidige situatie van de Amsterdammers. “Hij (John van 't Schip, red.) speelt niet eens met spelers die wij hebben gekocht. Het is sinds september niet meer mijn werk, geloof ik. We gaan het over een paar jaar zien hoe de spelers zijn. Niet nu al.”

De journalisten spreken ook hun verbazing uit waarom Mislintat na zijn ontslag als ‘een dief in de nacht’ is vertrokken. “Jouw krant heeft een dief in de nacht van mij gemaakt. Jouw krant, een van jouw collega’s”, krijgen zij als reactie terug.

Mislintat is van mening dat drie of vier van zijn aankopen het al hebben laten zien bij Ajax. "Kijk naar mijn trackrecord, kijk naar VfB Stuttgart na vier jaar", refereert hij aan de Bundesliga-club die momenteel op een knappe derde plaats in Duitsland staat.

De Duitser is nog steeds van mening dat zijn aankopen niet het probleem bij Ajax zijn geweest. "Jij denkt echt dat de spelers het probleem zijn? En dat zegt alles. Of er andere problemen zijn? Ja, natuurlijk."



