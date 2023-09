‘De spelers van Ajax ken ik niet, maar dat zegt misschien meer over mij’

Zondag, 3 september 2023 om 10:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:10

Wie wordt dit seizoen kampioen in de Eredivisie: Feyenoord, PSV of Ajax? Verslaggever Justus Dingemanse was aanwezig op het jaarlijkse Gentlemen’s Dinner van Life After Football en sprak hierover met onder meer Ruud Gullit, Jack van Gelder, Toine van Peperstraten en Michel Vorm. Veel kenners denken dat Feyenoord de landstitel gaat prolongeren, terwijl ook PSV zeker als kanshebber wordt ingeschat vanwege de vele aankopen die in de afgelopen transferperiode zijn gedaan. Over de kansen van Ajax bestaan nog best veel twijfels.

"Normaal gesproken Feyenoord, omdat daar al een gedegen organisatie staat", geeft Van Gelder de Rotterdamse club de beste kansen. "Maar dit PSV imponeert mij ook." Van Peperstraten heeft juist PSV op de eerste plaats staan. "Ik zie ze op dit moment als de favoriet. Met Feyenoord, voortborduren op vorig jaar, als nummer twee. En Ajax, ja, ik ben heel benieuwd waar zij gaan eindigen en of ze kunnen aanhaken. Maar PSV en Feyenoord staan er op dit moment wel beter voor."

Oud-voetballer Gianni Zuiverloon vindt Maurice Steijn een goede trainer voor Ajax, maar plaatst tevens kanttekeningen. "Maar ze moeten hem wel de ruimte geven. Dat ze zeggen dat de identiteit van Ajax een beetje verdwijnt, dat vind ik ook wel waar eigenlijk." Gullit vraagt zich ook af waar Ajax aan het einde van het seizoen staat. "Ze hebben niet meer zoveel macht, wat ze eerst altijd wel hadden. Zullen ze die terugkrijgen? Ja, dat geloof ik best wel. Dat komt wel weer. Maar niemand weet wie er kampioen gaat worden. Iedereen gokt op PSV, maar we weten het niet."

Vorm ziet Feyenoord aan het einde van de jaargang 2023/24 weer op de Coolsingel staan, al maakt PSV ook indruk op de voormalig doelman. "Ik denk dat ze in deze transferwindow heel sterk zijn. Maar goed, de spelers van Ajax bijvoorbeeld ken ik niet. Maar dat zegt misschien meer over mij. Ik ken niet al die spelers in Europa. Ik kende Kudus ook niet voordat hij naar Ajax kwam", aldus Vorm.