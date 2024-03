De Speld steekt de draak met complottheorieën Wout Weghorst

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een bericht van De Speld waarin de draak wordt gestoken met Wout Weghorst.

De Speld heeft via Instagram de draak gestoken met Wout Weghorst. Het account, dat satirische krantenkoppen maakt, plaatst op hun sportpagina de tekst: “Wout Weghorst verspreidt gerucht in kleedkamer over mogelijke chip in wedstrijdbal."

De Speld doelt hiermee op uitspraken die de spits deed tijdens de coronapandemie. “Stel je voor dat er een vaccin is dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen, tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt”, zo zei Weghorst in 2021 op Instagram.

Weghorst kwam weinig in actie afgelopen interlandperiode. De spits viel in tegen zowel Schotland (4-0 winst) en Duitsland (2-1 verlies) en maakte tegen de Schotten via een hoekschop een doelpunt.



