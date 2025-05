De Schotse club die eeuwige roem vond in Spanje

Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van Motherwell, dat twee Spaanse prijzen in de prijzenkast heeft staan.

Sinds 1903 streden de kampioenen en nummers twee van de verschillende regionale competities in Spanje om de Copa del Rey. Dat gold voor regio’s als Centro (rond Madrid), Catalonië, Noord (Biskaje) en Zuid (Andalusië). Dit systeem kwam ten einde toen eind jaren twintig het huidige competitieformat werd ingevoerd.

Als eerbetoon aan het oude model — of juist om de overgang te markeren — besloot de Spaanse voetbalbond (RFEF, red.) nog één speciale laatste editie te organiseren, als een symbolisch afscheid.

Britse clubs op Spaanse bodem

Het Schotse Motherwell en het Welshe Swansea City kregen een uitnodiging die ze waarschijnlijk nooit hadden verwacht. De Spaanse voetbalbond RFEF vroeg hen als eregasten voor de laatste, symbolische editie van het oude bekertoernooi. Eerst zouden ze elkaar treffen in een rechtstreeks duel, waarna de winnaar het mocht opnemen tegen niemand minder dan Real Madrid.

Het toernooi kreeg de naam Copa del Oro — de Gouden Beker. De trofee was een unieke variant op de Copa del Rey en werd persoonlijk geschonken door koning Alfonso XIII. In wat de eerste wedstrijd ooit was tussen twee Britse clubs op Spaanse bodem, trok Motherwell met 4-3 aan het langste eind. De koning keek toe vanaf de tribune en prees wat hij zag als “een briljante demonstratie van wetenschappelijk voetbal.”

All-stars

Het sterrenteam van Real Madrid werd voor deze unieke gelegenheid versterkt met spelers van verschillende Spaanse clubs, allemaal met het doel om het publiek te vermaken en Los Blancos een grotere kans te geven op de overwinning. Het deed denken aan een All-Starwedstrijd, zoals we die in Amerika kennen.

Motherwell, dat slechts twee dagen rust had gehad, begon de wedstrijd daardoor met een zekere “achterstand.” Maar de Schotse ploeg, onder leiding van trainer John Hunter,wist te stunten. In een historische verrassing versloegen de Schotten de Koninklijke met 1-3, waardoor zij de tweede Schotse club werden in de geschiedenis die Real Madrid versloeg, nadat Dundee United datzelfde had gedaan in 1923 tijdens een oefenwedstrijd.

Na hun opmerkelijke overwinning reisden de Schotten verder naar Barcelona voor de Copa Barcelona. Na een gelijkspel van 2-2 tegen Barça en een 1-0 overwinning op Swansea, mocht Motherwell zich ook winnaar van de Copa Barcelona noemen. Beide prijzen zijn tot op de dag van vandaag te bewonderen in het museum van de club.