'De positie van Francesco Farioli bij Ajax is nagenoeg onhoudbaar'

De totale inzinking die Ajax de afgelopen vier wedstrijden meemaakt in de Eredivisie, is voor de landelijke pers voer voor artiekeln. Dit schrijft het Nederlandse journaille over de Amsterdammers, Francesco Farioli en het gelijkspel bij FC Groningen.

Namens De Telegraaf zet Valentijn Driessen traditiegetrouw inkt op papier. Dat doet hij met niet mis te verstane bewoording. “De plaatsing voor de competitiefase van de Champions League en het binnenharken van 50 miljoen euro weegt niet op tegen het mislopen van het kampioenschap na het verspelen van een voorsprong van negen punten.”

“Van held tot schlemiel in vijf wedstrijden. Farioli was lang bezig zijn trainersnaam nationaal en internationaal te vestigen, door Ajax na twee dramatische seizoenen te reanimeren. Het verhaal achter de inzinking en het eventueel mislopen zondag van Ajax’ 37e landstitel zal voor altijd negatief aan hem kleven”, duidt de chef voetbal van de ochtendkrant. “Zoals Ajax als triple A-merk een deuk oploopt, nu het dezer dagen als het lachertje van Europa over de tong gaat.”

“Wel of geen kampioen, na alles wat er is gebeurd is de positie van Farioli nagenoeg onhoudbaar”, zinspeelt Driessen op een ontslag van de Italiaan. “De beleidsbepalers zullen over hun eigen schaduw heen moeten stappen.”

Volgens Maarten Wijffels zou een titel voor PSV een overwinning voor ‘de Nederlandse voetbalcultuur’ betekenen. “Peter Bosz is als trainer blijven aanvallen, daar waar Francesco Farioli bij Ajax niet uit de controlestand komt.”

Het contrast tussen de twee bovenste Eredivisie-ploegen is veelzeggend, zo denkt de columnist van het Algemeen Dagblad. “Het is sowieso het verhaal van dit seizoen, het spel der tegenstellingen bij de twee rijkste clubs van Nederland. In Eindhoven zit een trainer die denkt en doet in de geest van Johan Cruijff. In Amsterdam, bij de club van Cruijff, opereert de coach als diens tegenpool.”

“Farioli hoefde niet ineens heel anders te gaan spelen met PSV in de kreukels. Maar hij deed helemaal niets om de nieuwe situatie naar zijn hand te zetten”, wijst Wijffels Farioli terecht. “Thuis tegen Sparta en NEC verspeelde deze trainer een helft tot een uur door af te wachten. Hij gaf zelfs 'kleine' tegenstanders het gevoel dat er wat te halen viel. En in Europa vergooide Farioli zelfs een complete wedstrijd, de return tegen Eintracht Frankfurt.”

Juist de verdedigende kwaliteiten waar Ajax eerder dit seizoen om geroemd werd, laat het de afgelopen weken niet zien. “Farioli leek een tijd in staat om daar met zijn aanpak historische cijfers in defensief opzicht tegenover te plaatsen. Maar ook die houvast is weg, getuige tien tegengoals in de laatste vier duels. 32 tegentreffers in totaal voor Ajax zijn er maar zes minder dan PSV.”

Trouw kent in de persoon van Jan-Cees Butter meer genade met Farioli. “Al het hele seizoen blijkt hij een realistische, evenwichtige gids. Zijn rotatiebeleid, wat gezien de alsmaar uitdijende voetbalkalender toch de toekomst gaat zijn, betaalde zich uit in een overwegend fitte selectie. Ook zijn uitgangspunt om woorden als ‘landstitel’ en ‘kampioenschap’ niet in de mond te nemen – ook niet toen Ajax op bezoek bij PSV een gat van negen punten creëerde – blijkt, met de wijsheid van nu, de juiste.”

In de Euroborg verspeelde Ajax zijn status als koploper. “Waarmee Farioli aantoonde dat het geen zin heeft om vooruit te lopen op zaken als een landstitel. “Als er een onderwerp zou zijn waar ik het graag mis wilde hebben, dan zou het wel dit onderwerp zijn”, zei hij woensdagavond laat op de persconferentie na FC Groningen-Ajax. “Maar helaas had ik gelijk.””, wijst Butter op de veelzeggende woorden van Farioli.