De nood is hoog bij Ajax, dat zelfs verkoop van Brian Brobbey niet langer uitsluit

Ajax moet eerst spelers verkopen, voordat er aankopen kunnen worden gedaan in de laatste dagen van de zomerse transferperiode. Alleen voor Wout Weghorst wordt wellicht een uitzondering gemaakt, zo analyseert clubwatcher Mike Verweij in De Telegraaf.

Weghorst wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Ajax. De aanvaller van Burnley noemde Ajax zelfs 'de grootste club van Nederland'. De club uit het Championship lijkt Weghorst te moeten verkopen, om te voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt op Turf Moor.

Doordat Ajax een gering transferbudget heeft, is het zeer de vraag of Weghorst daadwerkelijk kan worden aangetrokken. Er zullen eerst miljoenen moeten binnenstromen om dat te realiseren. Technisch directeur Alex Kroes hoopt dat AC Milan Silvano Vos oppikt en dat Chuba Akpom en Carlos Forbs Nederland inruilen voor Engeland.

Volgens De Telegraaf is het zelfs niet uitgesloten dat er op het laatste moment afscheid wordt genomen van Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Diant Ramaj. Met name Bergwijn drukt met zijn forse salaris van circa vijf miljoen euro behoorlijk op de Amsterdamse begroting en Ajax is volgens het Algemeen Dagblad bereid om enkele miljoenen euro's verlies op de koop toe te nemen.

Mochten enkele uitgaande transfers worden gerealiseerd, dan zet Ajax in de slotweek van de transferperiode alles op alles om Weghorst binnen te halen. Er wordt mogelijk zelfs een uitzondering gemaakt om de Oranje-international te kunnen toevoegen aan de selectie van trainer Francesco Farioli.

De selectie van Farioli lijkt dus nog niet rond te zijn. Indien er nog enkele spelers worden verkocht, kijkt Ajax of het mogelijk is om huurdeals af te sluiten of spelers transfervrij te kunnen halen. Ook zal er dan worden gekeken naar buitenkansjes op de transfermarkt.

Met het recente vertrek van onder meer Georges Mikautadze, Gerónimo Rulli en Borna Sosa wist Ajax circa dertig miljoen euro bij te schrijven. Daarnaast werd er dertien miljoen euro op salarissen bespaard in Amsterdam.