De Ligt onthult de pijnlijke woorden van de grensrechter na diens blunder

Matthijs de Ligt zit direct na de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid (2-1 verlies) nog vol ongeloof. De centrumverdediger van Bayern München dacht diep in blessuretijd gelijk te maken, maar werd onterecht teruggefloten door scheidsrechter Szymon Marciniak. "De grensrechter heeft me zijn excuses aangeboden", vertelt De Ligt voor de camera van beIN Sports.

"Als het buitenspel is, dan is het buitenspel", reageert De Ligt kort na de wedstrijd. "Maar de regels zijn duidelijk: bij een twijfelgeval wordt er eerst doorgespeeld en dan kan de VAR checken." Die regel werd echter niet nageleefd door de Poolse arbitrage. De assistent-scheidsrechter vlagde voor vermeend buitenspel van Noussair Mazraoui, maar daar bleek geen sprake van.

"Ik kan op de beelden niet direct zien of het wel of geen buitenspel is, dus dat lijkt me zeker een twijfelgeval", zegt De Ligt. "In de laatste minuten van een wedstrijd zo fluiten... Ik vind het een grote fout en een grote schande."

????????????????????! Of niet? ?? Een opvallend moment in de slotfase.. wordt deze goal van De Ligt terecht afgekeurd? ??#ZiggoSport #UCL #RMAFCB pic.twitter.com/t5ZvAUho3U — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2024

Ook het tweede doelpunt van Real Madrid had een luchtje van buitenspel. Joselu bleek in de herhaling echter achter de bal te zijn gebleven, een geldig doelpunt dus. "Als je meteen affluit, dan is er geen check mogelijk", zegt De Ligt. "Aan de andere kant van het veld deden we het zo, dan verdienen wij dat ook. Zonde."

De Ligt sprak op het veld kort met de grensrechter. "Hij zei: 'Sorry, ik heb een fout gemaakt.' Daar koop ik niks voor. Maar ik ben niet de persoon die de schuld afschuift op de arbitrage. Real Madrid is de verdiende winnaar. Alleen... als het een doelpunt is, dan is het een doelpunt."

Voor Bayern München gaat het seizoen uit als een nachtkaars. "Dit was onze laatste kans op een prijs", weet De Ligt. "Een compliment voor het gevecht dat we geleverd hebben, maar het was niet genoeg."

