De Ligt gaat in op vraag of Ten Hag extra onder druk staat bij Manchester United

Manchester United lijkt door de slechte resultaten in een crisis te zijn beland. De druk op manager Erik ten Hag lijkt groter dan ooit te zijn, al ziet Matthijs de Ligt nog steeds een strijdbare manager op Old Trafford.

''Merk je dat Ten Hag steeds meer onder druk komt te staan?'', krijgt De Ligt voorgelegd door verslaggever Koen Weijland van Viaplay. ''Nee, dat merk ik niet perse. Ik merk dat hij rustig blijft en nog steeds dezelfde dingen blijft doen. En dat hij de spelers nog steeds kan motiveren.''

''Voetbal is ook gewoon een aparte sport. Uit het niets kan het opeens verkeerd vallen. En helaas voor ons valt het op dit moment best vaak verkeerd'', verwijst de verdediger naar de tegenvallende seizoensstart van zijn club.

''Laatst tegen Crystal Palace krijgen we zes of zeven honderd procent-kansen, maar die gaan er niet in'', betrekt De Ligt het 0-0 gelijkspel van Manchester United van bijna twee weken geleden in Zuid-Londen in de discussie.

''En tegen Tottenham Hotspur staan we achter. Maar we krijgen kansen op de gelijkmaker. Dus het dubbeltje valt soms de verkeerde kant op. We moeten gewoon hard blijven werken, zodat we de kans zo groot mogelijk maken dat we gaan scoren en winnen'', aldus de strijdbare Oranje-international.

De Ligt gaat daarna in op de vraag of Ten Hag nog steeds dezelfde trainer is als in zijn dagen bij Ajax. ''Hij is grotendeels hetzelfde. Het enige verschil is dat de weerstand van Ajax in de Eredivisie heel anders is hier in de Premier League. Er wordt veel meer van je gevraagd als team.''

''Elk team in de Premier League heeft een coach die op een bepaald niveau zit, tactisch. Dus je moet dat kunnen beantwoorden. Dus dat is wel anders. Maar verder zie ik wel dezelfde trainer als toen'', benadrukt De Ligt nog maar eens.