‘De Keuken Kampioen Divisie trekt meer bezoekers dan Cristiano Ronaldo’

Woensdag, 1 november 2023 om 08:28 • Jordi Tomasowa

Sjoerd Mossou zet zijn vraagtekens bij de toekenning van het WK 2034 aan Saudi-Arabië. De journalist weigert zich echter uitsluitend boos te maken over de beslissing van de FIFA. Mossou probeert er tegelijkertijd ook de grappige kant van in te zien.

Mossou haalt aan dat Georginio Wijnaldum onlangs met zijn club Al-Ettifaq een uitwedstrijd tegen Al-Riyadh in de Saudische Pro League speelde. “Dat was een duel tussen twee middenmoters en er kwamen 696 mensen kijken”, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Dat is vrij weinig. Op een doorsnee zaterdagmiddag trekt zowel Barendrecht als de IKEA in Barendrecht méér publiek.”

Saudi-Arabië was al langer bezig om het WK naar zich toe te halen en trekt daar miljoenen euro's voor uit. Zo plaatsten onder anderen Riyad Mahrez, Karim Benzema en Steven Gerrard - die de scepter zwaait bij Al-Ettifaq - onlangs positieve berichten over het mogelijke WK in Saoedi-Arabië op sociale media. Bekend is dat Neymar tonnen krijgt overgemaakt voor elk positief bericht dat hij over het land op sociale media plaatst.

Voor Mossou komt het niet als een verrassing dat het WK 2034 aan Saudi-Arabië is toegekend. De columnist benadrukt dat het voetbal zijn ziel ‘al lang en breed heeft verkocht’ en noemt enkele gevolgen.

“Topspelers die voor lege tribunes spelen, puur voor het geld. De Premier League die gedomineerd wordt door clubs in handen van oliestaten. De onstuitbare geldzucht van voetballers en hun entourage, als gevolg daarvan. De steeds vollere speelkalender. Eindtoernooien die slinks verpatst worden aan de hoogste bieder, zonder oog voor moraal.”

De columnist weigert er desondanks enkel boos om te worden en probeert het voetbal ook weer klein, leuk en beheersbaar te maken met een vergelijking. “Ze hebben het WK én vele sterspelers binnengehaald. Dat heeft miljarden gekost, een meerjarige sportswashing-strategie en talloze uren van sluwe diplomatie en beïnvloeding.”

“Toch trekt onze Keuken Kampioen Divisie wekelijks méér mensen dan die Saudi Pro League. FC Groningen trekt net zo veel publiek als Cristiano Ronaldo. Naar Martijn Kaars van Helmond Sport komen méér mensen kijken dan naar Henderson en Wijnaldum. Dat is niet alleen grappig, het betekent ook dat er nog hoop is”, besluit Mossou.