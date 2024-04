De Jong klimt naar plek 8 in Gouden Schoen-klassement; dit is de top 20

Nog anderhalve maand en dan zit het seizoen er in de meeste Europese topcompetities weer op. Harry Kane maakt sinds zijn komst naar Bayern München het ene na het andere doelpunt en kan de Gouden Schoen in het seizoen 2023/24 nauwelijks nog ontgaan. Andere doelpuntenmachines vechten daarentegen nog om plek twee. Voetbalzone maakt de balans op.

Door Jordi Tomasowa

Erling Braut Haaland kroonde zich in 2023 tijdens zijn eerste seizoen als speler van Manchester City tot winnaar van de Gouden Schoen met 36 goals in de Premier League. Daarmee eindigde hij op 72 punten, want in de Europese topcompetities (Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje) tellen goals dubbel in de strijd om de Europese topscorerstitel. In de overige competities tellen goals 1,5 of 1 keer mee.

1. Harry Kane (FC Bayern München) 32 x 2 = 64

Vorig seizoen moest Kane de Gouden Schoen dus nog aan Haaland laten, toen hij goed was voor 30 treffers in het shirt van Tottenham Hotspur. De Engelse spits maakte in de zomer van 2023 de veelbesproken overstap naar Bayern München, waar hij al zijn criticasters de mond heeft gesnoerd. Kane kan de tweede speler - na Robert Lewandowski - worden die de magische grens van veertig doelpunten in één Bundesliga-seizoen van wijlen Gerd Müller weet te doorbreken.

2. Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) 24 x 2 = 48

Het is misschien niet een naam die op dit moment op ieders lippen ligt, maar Sehrou Guirassy is dit seizoen dé revelatie in de Bundesliga. Afgelopen zaterdag groeide hij nog uit tot matchwinner in de gewonnen topper van Borussia Dortmund (0-1). De international van Guinea had ongetwijfeld hoger gestaan als hij geen zes competitieduels van VfB Stuttgart had moeten missen door blessures en de Afrika Cup.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 24 x 2 = 48

Door zijn treffer is Guirassy op gelijke hoogte gekomen met Kylian Mbappé, die zaterdag tegen hekkensluiter Clermont Foot genoegen moest nemen met een invalbeurt. De sterspeler van Paris Saint-Germain lijkt komende zomer transfervrij te vertrekken naar Real Madrid, waardoor het nog maar de vraag is hoeveel speeltijd hij in het slot van het seizoen van trainer Luis Enrique gaat krijgen.

4. Lautaro Martínez (Inter) 23 x 2 = 46

De Argentijnse wereldkampioen Lautaro Martínez is nog altijd pas 26 jaar en heeft zich dit seizoen ontpopt tot belangrijkste aanvalsleider van Inter.slaagden er vorig jaar zomer niet in om Romelu Lukaku definitief over te nemen van Chelsea, maar zijn vertrek werd dus probleemloos opgevangen door Martínez.

5. Loïs Openda (RB Leipzig) 21 x 2 = 42

De zomerse komst van Loïs Openda is voor RB Leipzig een schot in de roos gebleken. Met zijn vele doelpunten heeft de voormalig spits van Vitesse zich in de kijker weten te spelen van verschillende Europese topclubs. Afgelopen zaterdag nam hijandermaal bij de hand door bij een 1-4 zege op SC Freiburg twee goals én twee assists voor zijn rekening te nemen.

6. Erling Braut Haaland (Manchester City) 19 x 2 = 38

Manchester City wist wat het vorig seizoen in huis haalde toen het Erling Braut Haaland overnam van Borussia Dortmund en de Noorse doelpuntenmachine blijft aan de verwachtingen voldoen. Hij is gemiddeld bijna elke wedstrijd goed voor een treffer en is hard op weg om andermaal topscorer van de Premier League te worden.

7. Vangelis Pavlidis (AZ) 25 x 1,5 = 37,5

Vorig seizoen was Vangelis Pavlidis goed voor 12 doelpunten in de Eredivisie. Met nog 6 competitierondes te spelen staat de teller van de Griekse spits nu al op 25. De aanvalsleider van AZ lijkt zich komende zomer op te mogen maken voor een fraaie stap omhoog. Afgelopen zaterdag was hij nog verantwoordelijk voor de Alkmaarse eretreffer tijdens een ruime nederlaag tegen PSV (5-1).

8. Luuk de Jong (PSV) 24 x 1,5 = 36

Ook dit seizoen bewijst Luuk de Jong week in, week uit zijn waarde voor PSV. Zo ook zaterdag tegen AZ. Met twee treffers leidde hij de ploeg van trainer Peter Bosz naar een dominante zege. Door zijn dubbelslag steeg De Jong twee plekken in het Gouden Schoen-klassement.

Amahl Pellegrino (FK Bodø/Glimt) 24 x 1,5 = 36

De 33-jarige Amahl Pellegrino heeft net als De Jong 36 punten verzameld. De Noor, die in februari overstapte naar San Jose Earthquakes, kan zijn doelpuntenproductie echter niet verder opvijzelen omdat in Noorwegen enkel het kalenderjaar 2023 als seizoen meetelt.

Ollie Watkins (Aston Villa) 18 x 2 = 36

Het is nu al het derde seizoen op rij dat Ollie Watkins indruk maakt in het shirt van Aston Villa. De 28-jarige spits is een sleutelfiguur in de opleving van Aston Villa onder manager Unai Emery. Watkins mag met recht een revelatie worden genoemd sinds Emery Steven Gerrard oktober vorig jaar opvolgde. Afgelopen zaterdag sleepte Villa dankzij zijn twee treffers nog een punt uit het vuur tegen Brentford (3-3).

11. Kévin Denkey (Cercle Brugge) 23 x 1,5 = 34,5

Kévin Denkey scoort dit seizoen aan de lopende band bij Cercle Brugge. De fysiek sterkse spits heeft naar verluidt al de interesse gewekt van Olympique Lyon, RC Lens, Stade Rennes en Lille, terwijl er ook vanuit de Bundesliga de nodige belangstelling is voor de international van Togo.

12. Mohamed Salah (Liverpool) 17 x 2 = 34

De afgelopen drie seizoenen kwam Mohamed Salah telkens tot minimaal dertig doelpunten in alle competities. Deze jaargang staat de teller weliswaar pas op 23, maar met zijn 17 competitietreffers heeft hij Liverpool wel in een zinderende Engelse titelrace gehouden. Afgelopen zondag bezorgde hijnog een zwaarbevochten punt tegen het Manchester United van Erik ten Hag door in de slotfase de 2-2 aan te tekenen.

13. Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) 22 x 1,5 = 33

Viktor Gyökeres ontpopt zich dit seizoen tot een waar fenomeen in Portugal. Met 43 doelpuntencontributies hoeft de spits van Sporting Portugal alleen Luuk de Jong voor zich te dulden. De Zweed zal met zijn vele treffers een belangrijk aandeel hebben in de eerste titel in drie jaar tijd waar zijn ploeg op af stevent. Een zomerse toptransfer lonkt, zeker nu zijn trainer Rúben Amorim dicht bij een overstap naar Liverpool lijkt.

14. Jude Bellingham (Real Madrid) 16 x 2 = 32

Na zijn komst van Borussia Dortmund werd direct duidelijk dat Real Madrid en Jude Bellingham een geweldige match zijn. De Engels international evenaarde Cristiano Ronaldo door in zijn eerste 10 LaLiga-optredens namensliefst 10 keer het net te vinden. Die ongekende productie kon de middenvelder begrijpelijkerwijs niet vasthouden, maar de kans is zeer aannemelijk dat Bellingham het net in het slot van het seizoen nog een paar keer weet te vinden.

Ante Budimir (Osasuna) 16 x 2 = 32

De 32-jarige Ante Budimir groeide vorig seizoen uit tot grote held van Osasuna doordat zijn doelpunten voldoende bleken om een ticket voor de groepsfase van de Conference League te bemachtigen. Hij eindigde toen op 8 treffers in LaLiga, deze jaargang heeft hij dat aantal al weten te verdubbelen met nog 8 speelrondes te gaan.

Jonathan David (Lille OSC) 16 x 2 = 32

Jonathan David is een van de liefst zes spelers die momenteel 32 punten wisten te behalen. De Canadees international heeft de afgelopen seizoenen bij Lille OSC een reputatie opgebouwd als een aanvaller die het doel eenvoudig weet te vinden, waardoor een fraaie transfer in de zomer eigenlijk niet uit kan blijven.

Artem Dovbyk (Girona) 16 x 2 = 32

De Oekraïense aanvaller Artem Dovbyk werd afgelopen zomer de duurste speler in de geschiedenis van Girona na een geweldig seizoen bij Dnipro-1, waar hij 32 doelpunten maakte in 48 officiële wedstrijden. Aan de hand van de spits groeidenuit tot de grote revelatie van LaLiga. Mede dankzij de treffers van Dovbyk streed de ploeg van Daley Blind lange tijd mee om de Spaanse landstitel.

Cole Palmer (Chelsea FC) 16 x 2 = 32

Chelsea smeet ook afgelopen zomer met enorm veel geld om nieuwe spelers in te lijven. Een van de meest verrassende aanwinsten was zonder twijfel Cole Palmer, die overkwam van Manchester City. In korte tijd heeft het 21-jarige talent zich ontpopt tot absolute smaakmaker van

Dominic Solanke (Bournemouth) 16 x 2 = 32

Dominic Solanke was vorig seizoen goed voor 13 goals in de Premier League. Daarmee groeide hij uit tot een van de steunpilaren van Bournemouth, dat lijfsbehoud relatief eenvoudig wist te realiseren. Zijn doelpuntenproductie heeft de voormalig spits van Vitesse deze jaargang nog wat verder opgeschroefd. Dankzij de treffers van Solanke staanop een knappe twaalfde plaats.

20. Simon Banza (SC Braga) 21 x 1,5 = 31,5

Waar Viktor Gyökeres dit seizoen is uitgegroeid tot de grote revelatie in de Portugese competitie, weet de minder bekende Simon Banza bijna gelijke tred te houden. De 27-jarige Congolees heeft slechts één competitietreffer minder gemaakt. De spits speelde in het verleden al bijna honderd duels voor het Franse Lens en mag zich door zijn scoringsdrift mogelijk opnieuw opmaken voor een transfer naar een Europese topcompetitie.

Santiago Gimenez (Feyenoord) 21 x 1,5 = 31,5

Het verhaal van Santiago Gimenez is bekend: de spits van Feyenoord kwam in de eerste helft van het seizoen in totaal twintig keer tot scoren, maar in 2024 staat de teller in alle competities pas op vier. De Mexicaan worstelt al maandenlang met zijn vorm en zag zijn naam ook tijdens de historische overwinning op Ajax (6-0) niet terug op het scorebord. Gimenez kan enkel hard werken en hopen op een opleving om nog in aanmerking te komen voor de topscorerstitel in de Eredivisie.