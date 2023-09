De Graafschap maakt achterstand goed en boekt derde zege op rij

Zondag, 24 september 2023 om 16:29 • Jonathan van Haaster

De Graafschap heeft een knappe overwinning behaald in de Keuken Kampioen Divisie. De Superboeren wonnen in Maastricht met 1-2 van MVV. De ploeg van trainer Jan Vreman kwam via Tunahan Tasci halverwege de eerste helft op achterstand, maar treffers van Django Warmerdam en Jan Lammers zorgden voor de ommekeer. De Graafschap stijgt naar plek 5, terwijl MVV teleurstellend de nummer 13 van de Keuken Kampioen Divisie is.

Bijzonderheden:

Supporters in De Geusselt hadden lang zicht op een resultaat tegen De Graafschap. Zeker omdat MVV de bovenliggende partij was én de Limburgers het overwicht uitbuitten toen Tasci voor de openingstreffer zorgde. De linkeraanvaller kreeg de bal voor zijn voeten en vond de kruising met een heerlijk schot. De thuisploeg leek de rust met een voorsprong te halen, maar kwam bedrogen uit. MVV-goalie Romain Mathys zag er niet goed uit bij een schot van Flakus Bosilj, waarna Warmerdam de bal voor het inschieten had: 1-1. Het goede gevoel trok De Graafschap na de onderbreking door. Alexander Büttner slingerde een hoekschop voor het doel en daar maakte Lammers, via een rake kopbal, dankbaar gebruik van: 1-2. MVV bleek niet meer bij machte om gelijk te maken, waardoor De Graafschap zijn derde zege op rij boekt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 7 6 0 1 15 18 2 VVV-Venlo 7 4 2 1 6 14 3 FC Groningen 7 4 1 2 8 13 4 SC Cambuur 7 4 1 2 4 13 5 De Graafschap 7 4 1 2 2 13 6 FC Emmen 7 3 3 1 3 12 7 ADO Den Haag 7 3 3 1 2 12 8 Jong AZ 7 3 2 2 2 11 9 FC Dordrecht 7 2 4 1 1 10 10 Jong FC Utrecht 7 3 1 3 -3 10 11 Jong PSV 7 3 1 3 -6 10 12 FC Eindhoven 5 2 3 0 3 9 13 Willem II 6 2 2 2 -1 8 14 MVV Maastricht 6 2 1 3 0 7 15 NAC Breda 7 2 1 4 -4 7 16 Helmond Sport 7 2 1 4 -4 7 17 FC Den Bosch 7 2 0 5 -6 6 18 TOP Oss 6 1 1 4 -3 4 19 Jong Ajax 6 0 1 5 -10 1 20 Telstar 7 0 1 6 -9 1