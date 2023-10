De Boer velt keihard oordeel over Ajax: ‘Van stront kun je geen chocola maken’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 18:23 • Lars Capiau • Laatste update: 18:47

Ronald de Boer is bij de Pak Schaal Podcast van Voetbal International ingegaan op de bestuurlijke crisis bij Ajax. Ook sprak de oud-Ajacied over de kwaliteit van de Amsterdamse selectie en over de eventuele terugkeer van zijn tweelingbroer Frank de Boer.

"Wat moet er nu gebeuren?", snijdt medepodcasthost Arco Gnocchi het onderwerp aan. "Het klinkt misschien hard, maar van stront kun je geen chocola maken", velt De Boer een keihard oordeel over de huidige staat van de selectie van de recordkampioen.

"Ik maak me oprecht zorgen, van: waar gaat dit heen?", vraagt de voormalig middenvelder zich af. "Want je kan ook niet even vijf toppers halen. Die denken ook, wat heb ik daar op dit moment te zoeken? We hebben over twee weken de degradatietopper FC Utrecht - Ajax", stelt De Boer gekscherend. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb gisteren (1-2 verlies tegen AZ zondag, red.) gekeken. Het was erbarmelijk slecht."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Niks tegen de jongens die gekomen zijn," vervolgt De Boer. "Die zijn alleen maar blij dat ze bij Ajax spelen, maar het kan toch niet dat je in groten getale jongens uit de tweede divisie haalt en denkt: die kunnen dat ook op een hoger niveau. Iedereen dacht dat we het Bayern München of Paris Saint-Germain van Nederland konden worden voor de komende twintig jaar. Dat is nu allemaal vervaagd en dat doet pijn", concludeert de oud-international.

Frank de Boer

Op de vraag of Frank de Boer, momenteel actief als coach bij Al Jazira, nog zit te wachten op een functie bij de hoofdstedelingen, laat Ronald de Boer in het midden. "Frank is eerder gebeld, maar die werd toen al zwetend wakker om twee uur 's nachts met de gedachte dat hij die slangenkuil weer in zou moeten", memoriseert de tweelingbroer.

"Maar hij blijft natuurlijk Ajacied in hart en nieren, dus je weet het nooit. Als Louis Van Gaal belt kan dat wat losmaken, maar Frank is op dit moment niet zo happig. Hij heeft net een haartransplantatie gedaan en hij wil natuurlijk niet dat die haren er nu weer uitvallen door de stress", grapt de oud-Ajacied.