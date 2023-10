Davy Klaassen noemt beste Ajax-trainers: â€˜Een beter duo bestaat er nietâ€™

Davy Klaassen noemt beste Ajax-trainers: ‘Een beter duo bestaat er niet’

Volgens Davy Klaassen is Dennis Bergkamp en Wim Jonk het beste trainersduo dat hij ooit heeft meegemaakt. Dat vertelt de huidige middenvelder van Internazionale, toentertijd nog Ajax, te gast bij de Cor Potcast.

Klaassen draagt de bijnaam Mister 1-0, verkregen door zijn vele openingstreffers. Een verklaring heeft de Nederlander niet voor het fenomeen, maar hij traint wel veel op afwerken, zo vertelt hij.

"De loopacties ontwikkel je met de tijd, maar ik heb wel heel veel afgewerkt vroeger. We kregen twee keer in de week afwerktraining van Wim Jonk en Dennis Bergkamp. Dennis heeft natuurlijk een bizarre touch", is Klaassen lovend.

"Als ik dat nu zo vertel dat ik die trainingen had met Jonk en Bergkamp: een beter duo dan Wim Jonk en Dennis Bergkamp bestaat er denk ik niet", vervolgt hij. "Dennis gaf aanwijzingen, maar hij hoopte dat jij zelf voelde wat je beter moest doen."

"Hij zei niet zoveel, maar hij keek op een bepaalde manier. Dan begreep ik wat hij bedoelde en als ik het dan de volgende keer beter deed, zag ik hem ook echt genieten."

Rondo

Ook krijgt Klaassen de vraag voorgeschoteld met welke spelers hij het liefst een rondo speelt. De Nederlander, die zichzelf omschrijft als een 'zakelijke' rondospeler, hoeft over zijn eerste antwoord niet lang na te denken. "Daley Blind. Daley is erg goed in rondo."

"Frenkie (de Jong, red.) is echt goed", vervolgt Klaassen. "Berghuis kan je er goed bij hebben. Hij maakt altijd van die gekke acties en geeft de rondo altijd een beetje jeu. Vierde is Bergkamp, die had wel een aardige touch", besluit de Inter-middenvelder met gevoel voor understatement.