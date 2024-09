Davy Klaassen kan opvallend snel zijn rentree maken voor Ajax: datum is bekend

Davy Klaassen kan opvallend snel zijn debuut al gaan maken voor Ajax, zo weet Voetbal International te melden. De 31-jarige middenvelder heeft maandag met succes de medische keuring doorstaan en de kans is groot dat hij dinsdag gepresenteerd wordt.

Zondagmiddag meldde De Telegraaf al dat Ajax een mondeling akkoord heeft bereikt met Klaassen over een verbintenis tot het einde van huidig seizoen. De middenvelder, die na zijn vertrek bij Inter transfervrij was, trainde de afgelopen week al mee op De Toekomst.

Nu wordt duidelijk dat Klaassen dinsdag gepresenteerd wordt door de Amsterdammers. Bovendien kan hij opvallend snel al aansluiten bij de wedstrijdselectie: VI weet dat Klaassen woensdag tegen Fortuna Sittard al inzetbaar is.

Het is overigens al wel zeker dat Ajax zeker tot aan de winterstop in de Europa League niet kan beschikken over Klaassen. De deadline voor de inschrijving van spelers is al verlopen. Mochten de Amsterdammers schoppen tot de knock-outfase, dan is hij wél in te schrijven.

Met Klaassen voegt Ajax veel ervaring toe aan de selectie. Hij speelde 321 wedstrijden in de hoofdmacht van de Nederlandse recordkampioen en gaat daar dit seizoen vermoedelijk de nodige duels aan toevoegen.

Samen met Jordan Henderson, Remko Pasveer, Wout Weghorst en Steven Berghuis beschikt Ajax zo plots over een geroutineerde as. Binnen de clubleiding werd er aanvankelijk wel getwijfeld over het al dan niet vastleggen van Klaassen.

Ajax zit namelijk al behoorlijk ruim in de middenvelders, terwijl er ook wordt gevreesd dat Klaassen de ontwikkeling van talenten als Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson zou kunnen dwarsbomen.