Davide Frattesi bezorgt Italië de zege met een heerlijke volley in laatste wedstrijd voor start EK

Italië heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van het EK gewonnen. Precies zes dagen voor hun openingsduel tegen Albanië wonnen de manschappen van bondscoach Luciano Spalletti met 1-0 van Bosnië en Herzegovina. Davide Frattesi zorgde vlak voor rust voor de enige treffer met een heerlijke volley.

Spalletti opteerde voor een 3-4-2-1-formatie met Gianluigi Donnarumma onder de lat. De driemansverdediging bestond uit Matteo Darmian, Alessandro Buongiorno en Riccardo Calafiori. Voor laatstgenoemde betekende het zijn basisdebuut voor de Azzurri.

Raoul Bellanova, Jorginho, Nicolò Fagioli en Andrea Cambiaso vormden het middenveld achter schaduwaanvallers Frattesi en Federico Chiesa. Voormalig Eredivisionist Gianluca Scamacca was de diepste aanvaller. Bij Bosnië en Herzegovina begon Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic in de basis.

Italië was de dominante partij in de openingsfase, waarin Scamacca centimeters tekortkwam om de score te openen in Stadio Carlo Castellani in Empoli. Toch mocht Italië niet klagen dat het in de openingsfase bij 0-0 bleef. Een dramatische pass van Calafiori leverde balbezit op voor Haris Hajradinovic, die Donnarumma tot een uiterste redding dwong.

In de kansrijke eerste helft was Chiesa de volgende die dicht bij een treffer kwam. Zijn kopbal werd echter voor de doellijn weggewerkt door centrumverdediger Nikola Katic. Na een fraaie hakbal van Scamacca hielp Frattesi een prima mogelijkheid om zeep met een slechte aanname. Aan de andere kant moest Donnarumma andermaal zijn klasse tonen, ditmaal om een vrije trap van Jusuf Gazibegovic uit de hoek te tikken.

Italië slaagde er alsnog in om voor rust de voorsprong te grijpen. Chiesa gaf slim voor op Frattesi, die met een heerlijke volley hard raak schoot achter de kansloze doelman Kenan Piric: 1-0. Enkele dreigende momenten van Scamacca leverden de regerend Europees kampioen daarna niets op.

In de tweede helft begon het hard te regenen in Empoli, wat zijn weerslag had op het spel van beide ploegen. De eerste echte mogelijkheid na de onderbreking volgde pas halverwege de tweede helft. Buongiorno legde de bal achter de verdediging en zag Scamacca na een fraaie eerste aanname uithalen. Piric kon de bal nog maar net overtikken.

Met Federico Dimarco, Bryan Cristante en Lorenzo Pellegrini inmiddels binnen de lijnen maakte Scamacca er opnieuw bijna 2-0 van. De in Nederland mislukte spits kreeg echter niet genoeg kracht en precisie achter zijn inzet. Beide ploegen slaagden er niet meer in te scoren, al kwam Anel Ahmedhodzic in blessuretijd nog wel dichtbij. Italië neemt het na het treffen met Albanië nog op tegen Spanje en Kroatië.

