Databureau ziet slechts twee landen met grotere kans op EK-winst dan Nederland

De derde plek in groep D lijkt het Nederlands elftal geen windeieren te leggen. Door die klassering treedt Oranje dinsdag in de achtste finale aan tegen Roemenië en ook de rest van de gang naar een mogelijke finale lijkt relatief gunstig. Databurea Gracenote Sports schaart de selectie van Ronald Koeman daardoor inmiddels bij de drie grootste favorieten voor de eindzege.

Volgens het bedrijf is Spanje momenteel de voornaamste kanshebber om er met de EK-titel vandoor te gaan. De Zuid-Europeanen hebben 17 procent kans om het toernooi te winnen.

Duitsland volgt op de tweede plek met 12,8 procent. Zowel Spanje als het gastland wist meermaals overtuigend voor de dag te komen in de groepsfase, iets wat niet per se geldt voor de nummer drie op deze lijst.

?? - The EURO 2024 group stage is wrapped up. Based on Gracenote's updated predictions, Spain???? (17%) are favourites to win the trophy, ahead of hosts Germany???? (12.8%) and Netherlands???? (11.6%). Check our forecast! #EURO2024 pic.twitter.com/TAMiuiIMAW