Dat Jordan Henderson niet de aanvoerder van Ajax is, is géén besluit van Farioli

Dat Jordan Henderson donderdag geen aanvoerder van Ajax is, is op verzoek van de 34-jarige middenvelder zelf, zo meldt het Algemeen Dagblad. Als het aan trainer Francesco Farioli had gelegen, was Henderson in de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray gewoon de captain geweest.

Het was Henderson zelf die vlak voor het begin van de wedstrijd het verzoek indiende om geen aanvoerder te zijn. Hoewel de Engelsman wel op het wedstrijdformulier als kapitein van Ajax staat, draagt Remko Pasveer de band in de Johan Cruijf ArenA.

Ajax Life maakt bekend een verzoek te hebben gedaan om Henderson na afloop van de wedstrijd te interviewen. "We zouden Henderson graag spreken na afloop, maar nu hij geen aanvoerder is, gaat die 'verplichting' handig aan hem voorbij", aldus de supportersvereniging van Ajax op X.

Dat zou de mogelijke reden kunnen zijn voor Henderson om donderdag geen aanvoerder te zijn. De voormalig Liverpool-speler hoeft op die manier ook niet voor de camera van Ziggo Sport te verschijnen.

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Henderson een vertrek naar AS Monaco wil forceren. De routinier zou met de clubleiding van Ajax in gesprek zijn over de ontbinding van zijn contract, dat tot medio 2026 doorloopt. Henderson zou zinnen op een transfervrij vertrek naar Monaco.