Dartssensatie Luke Littler neemt één Nederlander op in droomteam

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor dartssensatie Luke Littler.

De zestienjarige Engelsman heeft in samenwerking met Transfermarkt een droomteam samengesteld van spelers die hij zelf aan het werk heeft gezien. Littler, die deze week tot de finale van het WK Darts reikte, heeft plek ingeruimd voor één Nederlander.

In het doel staat Manuel Neuer. De Duitser ziet voor zich een verdediging bestaande uit Dani Alves, Sergio Ramos, Virgil van Dijk en Marcelo. N'Golo Kanté, Andrés Iniesta en Kevin De Bruyne vormen het middenrif. In de aanval wordt Wayne Rooney geflankeerd door Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Het WK Darts heeft Littler geen windeieren gelegd. Het zestienjarige darttalent heeft met zijn finaleplek zo'n 230.000 Britse pond verdiend. Op Instagram zag hij het aantal volgers stijgen van 4.000 voor het toernooi naar 895.000 nu.