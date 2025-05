Danny Makkelie is winnaar van het AD-scheidsrechtersklassement van afgelopen seizoen. De ervaren toparbiter blikt in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad terug op de soms turbulente voetbaljaargang in Nederland.

Er was in het begin van het seizoen veel te doen om Peter Bosz, die zei dat hij Makkelie 'helemaal niets vindt'. Er volgde zelfs een tuchtzaak en de trainer van PSV kreeg een voorwaardelijke schorsing opgelegd.

Ruim een halfjaar later kijkt Makkelie terug op de uithaal van Bosz. ''Zo’n zaak kent alleen maar verliezers, het was een ongemakkelijke kwestie. Ik heb geen enkel probleem met Peter Bosz. Ik gaf aan dat we met elkaar in gesprek konden, dat zag hij niet zitten. Dat respecteer ik.''

''Ik heb nooit problemen met trainers, het ligt alweer even achter ons. Ik heb daarna weer vaak PSV gefloten'', weigert de arbiter uit Dordrecht om de veelbesproken kwestie nog langer een issue te laten zijn.

Een andere trainer, die uit de Eredivisie vertrekt, is volgens Makkelie qua gedrag echt een voorbeeld voor zijn collega's. ''Dan denk ik aan Francesco Farioli. Ik denk niet dat er één scheidsrechter dit seizoen een vervelende ervaring met hem had.''

Makkelie blikt ook nog even terug op de beladen ontmoeting tussen Feyenoord en PSV van vorige week. Met name Noa Lang was toen het mikpunt van spot van het Feyenoord-Legioen. De aanvaller nam revanche met de winnende goal in de 99ste minuut.

De arbiter zocht tijdens de topper even contact met Lang. ''Maar ik sprak hem ook corrigerend aan toen hij ging juichen bij de harde kern van Feyenoord. Ik vroeg wel dat als hij last had van het schelden, hij dat kon zeggen. Dan kon ik het laten omroepen. Maar dat vond hij niet nodig.''

''Ik gaf hem geen geel voor het juichen bij de aanhang van de tegenstander. Als je als publiek uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. Lang kreeg zelf ook de nodige kritiek te verduren'', aldus Makkelie.