Danny Blind geeft duidelijkheid over toekomst van Daley: ‘99,9 procent zeker’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 08:20 • Wessel Antes

Daley Blind vertrekt voor 99,9 procent zeker bij Bayern München, zo vertelt zijn vader Danny in het Ziggo Sport Voetbal Café. De voormalig Ajacied beschikt bij de Duitse koploper over een aflopend contract en is komende zomer hoogstwaarschijnlijk transfervrij. De 32-jarige verdediger heeft het wel naar zijn zin in München, maar wil in de eindfase van zijn carrière meer aan spelen toekomen. “Voor 99,9 procent zeker blijft het hierbij en dan gaat hij weg daar.”

Blind senior geeft desgevraagd een update over de situatie van zijn zoon. “Hij heeft het wel naar zijn zin, natuurlijk. Bayern is een grote club en daar heeft hij bewust voor gekozen. Dan weet je dat je ook op de bank terecht kunt komen. Dat is van tevoren goed gecommuniceerd, daar is helemaal niets vreemd aan. Tussentijds is er wel een nieuwe trainer gekomen, terwijl Nagelsmann bij de transfer betrokken was. Dan weet je weer niet hoe Tuchel daar inzit. Hij had gehoopt op iets meer speelminuten, maar het is wel een ervaring op zich.”

Het Duitse Sport1 meldde eind vorige maand al dat het einde verhaal is voor Blind bij Bayern. Blind senior lijkt dat te bevestigen. “Het blijft hier bijna voor 99,9 procent bij en dan gaat hij weg daar. Dat was ook de afspraak.” Over interesse hoeft Blind niet te klagen. “Er zijn wat mogelijkheden in LaLiga en ook nog wel wat andere competities. Maar goed, dat is allemaal nog heel pril. Hij wil wel, als het kan, nog twee jaar op het hoogste niveau spelen.”

Blind liet afgelopen winter zijn contract bij Ajax ontbinden vanwege zijn slechte relatie met de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder. In eerste instantie werd de linkspoot hevig gelinkt aan clubs als Royal Antwerp en Real Sociedad, totdat hij plotseling bij Bayern tekende. Het avontuur bij der Rekordmeister is echter geen daverend succes. De 101-voudig international van het Nederlands elftal kwam tot dusver pas 157 minuten in actie voor de Beierse club, verdeeld over vijf wedstrijden. Zijn laatste clubwedstrijd dateert van 11 maart, bijna twee maanden geleden.