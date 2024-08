Daniele Rugani reist met Ajax mee naar Polen, net als twee jonge talenten

Ajax reist met kersverse aanwinst Daniele Rugani af naar Polen. Dat blijkt uit de spelerslijst voor het duel met Jagiellonia Białystok in de play-offs van de Europa League. De wedstrijd in Polen begint donderdag om 20:45 uur.

Trainer Francesco Farioli neemt in totaal 24 spelers mee. Naast Rugani vallen ook de namen van de zestienjarige Jorthy Mokio en negentienjarige Nick Verschuren op. De jongelingen behoren voor het eerst tot de selectie. Kian Fitz-Jim is ziek, hij blijft in Amsterdam. Hetzelfde geldt voor Ahmetcan Kaplan, die zondag tegen NAC Breda (2-1 verlies) niet fit was.

Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf stelt Ajax alles in het werk om Rugani ook daadwerkelijk speelgerechtigd te krijgen voor het heenduel met Jagiellonia Białystok. De Amsterdammers voeren naar verluidt koortsachtig overleg met de KNVB en de UEFA.

“Tijdens de medische testen bleek Rugani superfit, waarna de conclusie werd getrokken dat hij tegen Jagiellonia Bialystok als invaller eventueel minuten zou kunnen maken”, aldus Verweij.

Volledige spelerslijst Ajax:

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Doelmannen: Jay Gorter, Remko Pasveer, Diant Ramaj.

Verdedigers: Devyne Rensch, Anton Gaaei, Jorrel Hato, Youri Baas, Daniele Rugani, Josip Sutalo, Nick Verschuren, Dies Janse, Jorthy Mokio.

Middenvelders: Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen.

Aanvallers: Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Bertrand Traoré, Steven Berghuis, Mika Godts, Christian Rasmussen.