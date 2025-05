Dani de Wit keert jaar na vertrek bij AZ terug in de Eredivisie

Dani de Wit gaat bij FC Utrecht terugkeren in de Eredivisie. Dat meldt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De komst van de 27-jarige middenvelder, die een driejarig contract gaat tekenen in Stadion Galgenwaard, wordt op korte termijn afgerond. De Wit is dan de derde zomeraanwinst van de Domstedelingen.

De aanvallende middenvelder vertrok vorig jaar zomer transfervrij bij AZ om bij VfL Bochum in Duitsland te tekenen. De Wit kwam in 28 wedstrijden tot twee goals en evenveel assists, maar kon niet voorkomen dat de club als hekkensluiter degradeerde.

Bochum gaat dus zonder De Wit de 2. Bundesliga in. De voormalig Ajacied ligt nog tot medio 2028 vast in Duitsland, maar zal vanaf komend seizoen dus het shirt van FC Utrecht dragen. Hoeveel FC Utrecht voor zijn diensten betaalt, is niet bekend.

De Wit kende de beste jaren uit zijn carrière bij AZ. De Alkmaarders maakten in de zomer van 2019 twee miljoen euro over naar Ajax om hem over te nemen. De Wit speelde in vijf jaar tijd liefst 188 wedstrijden namens de club, waarin hij goed was voor 46 goals en 21 assists.

FC Utrecht zit allesbehalve stil op de transfermarkt. De Wit wordt na Mike Eerdhuijzen (Sparta Rotterdam) en Davy van den Berg (PEC Zwolle) de derde zomeraanwinst. Eerder werd al bekend dat de koopopties in de huurcontracten van Yoann Cathline en Miguel Rodríguez gelicht worden.

De Domstedelingen moeten de selectie op tijd op orde hebben om klaar te zijn voor de tweede voorronde van de Europa League. De wedstrijden in dat tweeluik staan voor 24 en 31 juli in de agenda.