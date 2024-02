Dani Alves veroordeeld tot vierenhalf jaar cel voor verkrachting

Dani Alves is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vierenhalf jaar. Dat maakt persbureau Reuters donderdagochtend bekend. De Braziliaan is door de Spaanse rechtbank schuldig bevonden aan verkrachting van een 23-jarige vrouw in december 2022. Alves moet tevens 150.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De veertigjarige rechtsback stond begin februari terecht in Barcelona, voor een aanklacht die al meer dan een jaar geleden tegen hem werd ingediend. Alves zou het slachtoffer op oudjaarsavond in een nachtclub verkracht en geslagen hebben.

Daarvoor zit hij al ruim een jaar vast, vanwege het risico dat hij vlucht naar vaderland Brazilië. Brazilië levert eigen burgers namelijk niet uit als die in een ander land zijn veroordeeld.

Het proces in Barcelona duurde drie dagen, waarbij 28 getuigen werden gehoord. Alves bleef tot het laatste moment zijn onschuld volhouden. Het Spaanse Openbaar Ministerie eiste aanvankelijk een celstraf van negen jaar. Daarvan hoeft Alves dus maar de helft uit te zitten.

Alves kan nog beroep tegen het vonnis aantekenen.

Gewijzigde verklaringen

Saillant is dat de Braziliaan zijn verklaring over de avond al meermaals aanpaste. Eerst beweerde Alves de vrouw nooit ontmoet te hebben, maar daarna gaf hij toe van wel. Vervolgens ontkende hij dat er seksueel contact was geweest, alvorens ook in dat opzicht weer een draai te maken. Sinds hij werd aangehouden wisselde Alves al drie keer van advocaat.

Alves was nog actief als voetballer toen hij aangehouden werd door de politie. De 126-voudig Braziliaans international speelde toen voor het Mexicaanse UNAM Pumas. De club besloot zijn contract echter te verscheuren naarmate de verdenkingen serieuzer begonnen te worden. Alves kwam ook nog namens Brazilië in actie op het WK van 2022.

