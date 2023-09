Damián van der Vaart: ‘Mijn speelstijl is een mix van papa en Hakim Ziyech’

Donderdag, 7 september 2023 om 19:16 • Mart van Mourik

Damián van der Vaart is zeer gelukkig met zijn eerste profcontract bij Ajax, zo laat hij donderdag weten in gesprek met Ajax TV. De zeventienjarige zoon van Rafael van der Vaart zette woensdag zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt en daags na het tekenmoment geeft hij een inkijkje in zijn speelstijl.

“Het voelt heel goed, ik ben heel blij om hier te zien”, zo vertelt Damián van der Vaart, die naast zijn vader zit. “Het was natuurlijk altijd een droom van me. In juni mocht ik een week lang stagelopen en laten zien wat ik kan. Na die week werd ik geaccepteerd, dus daarna mocht ik aansluiten. Er zitten ook leuke gasten in het team, dus ik voel me heel welkom hier. Ik kende ook al een paar jongens van Oranje. Ik hoefde natuurlijk niet lang na te denken toen Ajax me het contract aanbood.”

Rafael van der Vaart en Damián van der Vaart bij Ajax TV

“Ik ben een snelle aanvallende middenvelder met een goed rechterbeen”, vervolgt de aanvallende middenvelder. “Ik ben iets sneller dan mijn vader was, haha. Ik hou ervan om altijd naar voren te spelen: steekpasses, schieten en voorzetten. Mijn idool is Hakim Ziyech, dus ik kijk veel naar hem. Natuurlijk heb ik ook veel beelden van mijn vader teruggekeken. Ik lijk wel een beetje op mijn vader qua speelstijl, maar misschien is de stijl meer een mix van hem en Hakim Ziyech”, aldus Damián van der Vaart.

Rafael van der Vaart is erg trots op zijn zoon en hij is ervan overtuigd dat Ajax de beste keuze is voor zijn zoon. "Ik heb hem veel geleerd maar het laatste stuk is aan Ajax. Je moet elke dag op het hoogste niveau trainen. Ik zie nu al aan hem dat hij echt stappen maakt. Dit is toch prachtig. Ik hoop dat hij hier heel lang gaat spelen. Ajax heeft, vind ik, nog altijd de beste jeugdopleiding”, besluit de 109-voudig Oranje-international. “Dit is ook de club die mij alles geleerd heeft. Ik ben enorm benieuwd.”