Dallinga steelt harten van Franse voetballiefhebbers na ‘pijnlijke’ afzwaaier

Dinsdag, 25 april 2023 om 11:25 • Wessel Antes • Laatste update: 12:09

Thijs Dallinga heeft zich zondagmiddag van zijn beste kant laten zien. Tijdens de 0-1 zege van Toulouse op bezoek bij Lorient belandde een afzwaaier van de Groninger per ongeluk op het hoofd van een jonge thuisfan. Na afloop kwam het tot een ontmoeting tussen de Lorient-supporter en Dallinga, die als excuus zijn shirt cadeau deed. De 22-jarige spits kan door zijn actie rekenen op veel sympathie via sociale media.

Zakaria Aboukhlal kroonde zich zondag tot matchwinner bij Toulouse door het enige doelpunt van de wedstrijd te noteren. Dallinga had zijn vizier minder op scherp staan, zo bleek uit zijn poging van afstand. De rechtspoot waagde van een flinke afstand een poging om voormalig PSV’er Yvon Mvogo te verschalken, maar zag zijn bal de tribune invliegen. Daar raakte zijn mispeer het hoofd van een jonge supporter van Lorient, die achterover viel op de trap. Vervolgens ging de wedstrijd verder, maar Dallinga was de jonge liefhebber na afloop niet vergeten.

?????????? ?????????? ?? After accidentally striking a fan with a ball, @ToulouseFC's Thijs Dallinga made sure the youngster was well and gave him his shirt ?? pic.twitter.com/2yT8JorY25 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 24, 2023

Na het laatste fluitsignaal kreeg de kleine supporter van Lorient de kans om de catacomben in te gaan, waar Dallinga op hem stond te wachten. De spits overhandigde zijn gedragen wedstrijdshirt aan de fan, die ondanks de nederlaag van Lorient weer kon lachen. Na een knuffel kon Dallinga zelfs rekenen op een goedkeurend duimpje van de jeugdige Fransman, die een mooi souvenir overhoudt aan de afzwaaier van de goaltjesdief.

Dallinga kan door zijn actie rekenen op warme reacties via sociale media. De drievoudig jeugdinternational van Jong Oranje heeft zich in korte tijd zeer populair gemaakt bij de supporters van Toulouse. Dallinga staat na 36 officiële wedstrijden in Frankrijk op zestien doelpunten en drie assists. Mede daardoor lijkt het Nederlands getinte Toulouse zich gemakkelijk te handhaven in de Ligue 1. Dallinga beschikt bij de nummer twaalf van Frankrijk over een contract tot medio 2026.