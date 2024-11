Daley Blind wordt voorafgaand aan duel Ajax Legends gehuldigd en doet meteen een belofte

Daley Blind is voorafgaand aan het duel tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends in het zonnetje gezet. De voormalig verdediger van Ajax, die inmiddels onder contract staat bij Girona, kreeg van technisch directeur Alex Kroes een jubileumshirt overhandigd.

Kort voor de aftrap van het benefietduel verschijnen Kroes en Blind samen op het veld. "Daley, welkom in jouw ArenA", zo begint Kroes zijn lofzang voor de inmiddels gestopte Oranje-international. De td heeft mooie woorden over voor de ras-Ajacied.

"25 jaar geleden liep jij hier aan de hand van je vader bij zijn afscheid", vervolgt Kroes zijn verhaal. "Net zoals dat jij nu met jouw kinderen het veld op loopt. Wij weten dat dit geen afscheid is. Dit is een bedankje."

Het applaus klettert ondertussen van de tribunes van de Johan Cruijff ArenA. "Daley Blind is hét voorbeeld van een Ajacied zijn", aldus de bestuurder. "Je hebt de hele jeugd doorlopen, ons de derde ster gegeven, zeven kampioenschappen behaald, 333 wedstrijden en je bent een Ajacied voor het leven."

Dan gaat het over de nabije toekomst van de ex-Ajacied, die snel terugverwacht wordt in de hoofdstad. "Ongetwijfeld kom jij hier weer een keer terug. In welke rol weten wij alleen van binnen. De tijd zal het leren. Nogmaals bedankt voor alles."

Dan krijgt Blind de microfoon in handen en ontploft het aanwezige publiek al helemaal. De verdediger is zichtbaar onder de indruk van het warme welkom. "Dit voelt gelijk als thuis", zegt hij dan ook.

"Ik wil Alex en de club bedanken voor deze blijk van waardering. Ik wil ook de fans, die mij tot op de dag van vandaag nog steeds supporten, bedanken." Dan doet de veelzijdige linkspoot. een belofte. "Voor mij is dit zeker geen afscheid, maar een tot ziens. In welke vorm dan ook. Groet en tot snel."